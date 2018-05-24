Детокс-диета: как применять её в домашних условиях

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Эта диета является весьма доступной, кроме того, её можно использовать без контроля специалистов. Но нужно знать определённые правила.Детокс-диета представляет собой эффективную систему питания, в которую включено употребление полезных и витаминизированных продуктов. Основная цель: очистка от шлаков и токсинов.Детокс хорошо помогает людям с лишним весом, работникам промышленности. Но подобная чистка организма противопоказана тем, кто страдает от сахарного диабета, имеет проблемы с ЖКТ и сердцем, кроме того детокс под запретом для беременных и кормящих грудью.За месяц до детокса, необходимо подготовить организм. Отказаться от жареного и жирного, сократить количество рыбы и мяса. Обязательно начинать своё утро со стакана воды.Важно употреблять детокс напитки в сочетании с йогуртом, чтобы не причинить вреда микрофлоре.Между соками и смузи должен быть перерыв. Если состояние резко ухудшилось, то диету нужно приостановить.Чистка может сопровождаться побочными эффектами. Может начаться головокружение, бессонница, простуда, усталость и перемены настроения. Все эти симптомы пройдут после того, как детокс очищение закончиться. Выходить из такой диеты тоже нужно правильно. Сначала в рацион начинайте добавлять больше овощей. Через неделю – пищу животного происхождения, а после этого – переходите на дробное питание небольшими порциями.