Почему не уходит вес при похудении?

Причина остановки веса на одной цифре называется «эффект плато». Подобное явление – абсолютно нормальное.Причина остановки веса на одной цифре называется «эффект плато». Подобное явление – абсолютно нормальное.Всё дело в том, что когда в организме происходит резкая потеря жира, он начинает работать иначе. И такой процесс может длиться всегда по-разному.Застой может быть вызван самыми разными причинами. В основном, это происходит из-за нарушения питьевого режима, возможно, вы пьете недостаточно жидкости. При недостатке воды, организм начинает откладывать жиры. Также лучше всего стоит отказаться от употребления соли.Обратите внимание на образ жизни, физическая активность должна быть активной. Также естественный набор веса происходит непосредственно перед менструацией.