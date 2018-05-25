Почему нельзя терпеть, когда болит зуб

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Зубная боль — одна из самых мучительных разновидностей боли. Несмотря на это, многие пациенты надеются, что разболевшийся зуб пройдет сам собой. К сожалению, зубная боль просто так не проходит. В этой статье мы расскажем, почему при первых признаках зубной боли нужно без промедления обращаться к стоматологу.Зуб — сложный многослойный орган. Поверхность зуба покрыта эмалью — самым прочным, но в то же время хрупким неорганическим веществом. Эмаль зуба не иннервируется, поэтому самый верхний слой зуба не чувствителен к боли.Ниже эмали лежит дентин. Дентин состоит из неорганических веществ, и имеет трубчатое строение. В трубочки дентина проникают нервные отростки, поэтому между эмалью и дентином располагается первая чувствительная к боли зона.От дентина по нервным отросткам болевые сигналы передаются к самой чувствительной части зуба — пульпе. Пульпой врачи называют сосудисто-нервный пучок, который в народе зовется просто «нервом». При раздражении пульпы человек испытывает боль, не оставляющую шансов на нормальное существование.Причины зубной болиИногда зубная боль становится настолько сильной, что пациенты опасаются открывать рот и глотать слюну. Но почему появляется боль?Виды зубной боли:боль, связанная с кариесом;боль, связанная с воспалением пульпы (пульпит, периодонтит, флюс);боль, возникающая при прорезывании зубов мудрости;боль, возникающая в результате травм лица.Для доктора-стоматолога жалобы пациентов на боль — основа диагностики. Расспросив о характеристиках, интенсивности и длительности боли, врач может поставить предварительный диагноз, даже не заглядывая в рот пациента.Боль, связанная с кариесомСвоевременное обращение к врачу — единственный способ сохранить здоровье зубовКариес — патологический процесс, при котором разрушается эмаль и дентин. Из-за этого в зубе образуется полость. Причина кариеса — живущие во рту бактерии, которые выделяют кислоты, расплавляющие эмаль.При кариесе разрушение зуба происходит постепенно. В зависимости от объема поражения, стоматологи говорят о стадиях кариеса: пятно, поверхностный, средний и глубокий кариес. Коварство болезни в том, что боль возникает только на стадии среднего кариеса.Безболезненно пройдя стадию пятна и поверхностного кариеса, заболевание затрагивает первую чувствительную зону зуба — эмаль-дентинное соединение. На стадии среднего кариеса боль не очень сильная, и появляется только под действием некоторых раздражителей: например, когда человек ест горячую или слишком холодную пищу.При глубоком кариесе зубная боль очень сильная. ??При этом мучения может спроводировать почти что угодно: от горячей, холодной, кислой или сладкой пищи до давления на зуб остатками еды, которые скопились в кариозной полости.Как действовать при кариесе. Если вы заметили на поверхности зуба пятно, запланируйте визит к стоматологу, даже если не чувствуете боли. Так вы сможете избежать серьезных осложнений кариеса, при которых боль будет очень сильной.Боль, связанная с воспалением пульпы (пульпит, периодонтит, флюс)Если кариес не лечить, возникают осложнения — пульпит, периодонтит или даже страшный «флюс», который стоматологи называют периоститом.1. ПульпитПульпит — воспаление пульпы («нерва») зуба. Боль при пульпите возникает под воздействием кислот, которые выделяют бактерии, вызывающие кариес.При пульпите боль длительная, с короткими промежутками. Чаще всего возникает в вечернее время и усиливается ночью. Боль рвущая, пульсирующая, может быть острой или ноющей. При гангренозной форме пульпита ухудшается общее самочувствие, температура повышается. На время лечения пациенту часто требуется больничный лист.2. ПериодонтитПериодонтит — воспаление тканей, окружающих зуб. Эти ткани называют периодонтом. Периодонтит развивается как осложнение пульпита, если из-за отсутствия лечения воспаление передается с зуба на окружающие ткани.При периодонтите боль становится острой, давящей, распирающей, усиливается при надавливании на зуб или на десну. Боль долго не проходит, а при действии раздражителей (например, при надкусывании пищи) многократно усиливается. Пациенты с периодонтитом, которые приходят на прием к стоматологу, боятся полностью закрыть рот, чтобы не спровоцировать приступ боли.3. ПериоститПериостит, или флюс — воспаление надкостницы. Симптомы известны даже школьникам — боль и сильный отек лица со стороны зуба, послужившего причиной периостита.Боль при флюсе острая, рвущая, распирающая и интенсивная, но может со временем пройти. На лице останется лишь отек.Как действовать при воспалении пульпы. При пульпите, периодонтите и периостите терпеть боль и тянуть с обращением к стоматологу нельзя. Чем раньше начнется лечение — тем больше шансов сохранить больной зуб.Боль, связанная с ростом зубов мудростиЗубы мудрости — самая «капризная» группа зубов. По статистике, около 90% пациентов страдают от зубной боли и общего ухудшения самочувствия, когда у них режутся зубы мудрости.Во время прорезывания зубов нередко возникают осложнения — от воспаления десен до кариеса. Особенно неприятно, что зубы мудрости могут расти годами. Все это время боль то затихает, то снова возвращается.Как действовать, если у вас режутся зубы мудрости. Не терпите! Обязательно проконсультируйтесь со стоматологом и расскажите о проблеме. Возможно, зубы мудрости стоит удалить.Боль, возникающая при травме зубовЗубная боль, возникающая по причине травм, зависит от типа и сложности травмы. Обычно это острая, длительно не проходящая пульсирующая боль, которая усиливается под воздействием раздражителей.Как действовать при повреждении зубов. При травме лица нужно сразу же обращаться к врачу-травматологу. Если пострадали в том числе и зубы, травматолог даст направление к стоматологу.Когда идти к стоматологуК стоматологу нужно обращаться при первых признаках болезненных ощущений во ртуЛюбые неприятные и тем более болезненные ощущения во рту — повод для незамедлительного посещения стоматолога. Большинство стоматологических проблем формируются по цепочке: более тяжелая болезнь вырастает из предыдущей, более легкой. А начинается большинство проблем с кариеса.Гораздо целесообразнее начать лечение кариеса еще на стадии пятна. К сожалению, пропустить эту стадию очень просто, ведь при начальной стадии кариеса человек не испытывает боли. Поэтому, независимо от наличия жалоб, старайтесь посещать стоматолога каждые полгода.