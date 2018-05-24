Названо средство от преждевременной смерти

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Китайцы доказали, что употребление одного яйца в день предотвратит заболевания сердца и преждевременную смерть.В исследовании приняли участие 513 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, проживающих в различных районах страны.Ученые наблюдали за ними в течение нескольких лет. Исследуемым задавали вопросы о том, как часто они употребляют в пищу яйца и следили за их самочувствием. Выяснилось, что любители яиц в меньшей степени подвержены риску заболеваний сердца и сосудов и дольше живут.У таких людей риск геморрагического инсульта ниже на 26 процентов, а вероятность преждевременной смерти — на 18 процентов.