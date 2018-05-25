Как сохранить здоровье легких?

Такие серьезные заболевания легких, как астма и эмфизема обычно поражают курильщиков и тех, кто живет в неблагоприятной экологической среде, но это далеко не все факторы, угрожающие здоровью легких. Немаловажную роль в поддержании здоровья легких играет образ жизни человека и его привычки. Соблюдайте эти пять рекомендаций, и они помогут вам сохранить легкие в хорошем состоянии и избежать серьезных заболеваний дыхательной системы.Откажитесь от куренияЭто первое и самое очевидное условие поддержания здоровья легких, чем больше человек курит, тем выше вероятность опасных заболеваний вплоть до рака легких. В зоне риска находится не только сам курильщик, но и окружающие его люди, пассивное курение тоже является негативным фактором. Сигареты, а также трубки, сигары и другие табачные изделия наносят вред легким курильщика, легким других людей и окружающей среде.Поддерживайте уровень активностиС физической точки зрения занятия спортом не сделают легкие сильнее, но они заставят их работать в полную силу. Регулярные физические нагрузки расширяют потенциал легких, учат их правильно работать, что особенно значимо для людей с хроническими заболеваниями легких. Для поддержания здоровья легких достаточно проводить три тренировки в неделю, при соблюдении этого графика совсем скоро вы начнете дышать правильно, все органы и системы начнут получать больше кислорода и лучше работать.Избегайте инфекцийЛегочная инфекция – это худшая из вещей, которая может приключиться с пожилыми людьми, а также с теми, кто имеет хронические заболевания легких. Инфекции вызывают обострение хронических болезней, становятся причиной опасных осложнений. Меры по защите себя от инфекций просты, достаточно соблюдать личную гигиену и регулярно мыть руки теплой водой с мылом, а также избегать контактов с больными людьми. Для правильного функционирования иммунитета важно пить много воды и употреблять в пищу полезные продукты. От некоторых инфекций можно сделать прививку, к примеру, от пневмококковой инфекции.Научитесь глубоко дышатьГлубокое дыхание может показаться примитивной мерой для защиты здоровья, но оно очень важно для людей любого возраста и с любым состоянием здоровья. Полноценный кислородный обмен возможен только при глубоких вдохах и выдохах, от количества поступающего воздуха зависит потенциал не только дыхательной системы, но и всего организма.Для того, чтобы научиться дышать глубоко и правильно, нужно делать дыхательные упражнения.Следите за своим здоровьемВажно следить за состоянием своего организма и замечать все тревожные симптомы. При затруднениях в дыхании, кашле, появлении мокроты и боли в груди необходимо обратиться ко врачу и пройти обследование. Современные медицинские технологии позволяют контролировать здоровье легких и даже управлять им для сохранения качества жизни, но они помогут только в той ситуации, если человек не будет равнодушен к состоянию своего организма.Для того, чтобы поддерживать свои легкими здоровыми, важно подходить к их состоянию с умом. Если вы начнете соблюдать эти пять простых рекомендаций, потенциал дыхательной системы существенно повысится, общее состояние здоровья станет намного лучше.