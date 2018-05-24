5 продуктов, легко заменяющих зубную пасту

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Канадские специалисты из Университета Торонто предложили за неимением пасты и щетки под рукой ополаскивать рот молоком. Но это не единственный продукт, способный заменить зубную пасту.Стоматологи предложили использовать еду для улучшения состояния зубов, сообщила электронная газета ZIV.ru.В составленный ими список полезных продуктов вошли:Яблоки. Стоматологи доказали, что яблоки делают зубы крепче, а также борются с бактериями в полости рта, которые вызывают кариес.Совет врачей: для зубов лучше выбирать зеленые сорта яблок.Сыр. Этот продукт оказывает защитное действие в отношении зубной эмали, оздоровляет десна. К тому же сыр богат белком, кальцием и фосфатами, укрепляющими костную систему.Совет врачей: предпочтительнее сыры твердых сортов.Клубника. Яблочная кислота, содержащаяся в этой ягоде, эффективно очищает зубы и предотвращает их разрушение. Клубника идеально подходит для защиты от кариеса!Брокколи. За счет высокого содержания клетчатки и полезных веществ своем составе брокколи помогает уменьшать воспаление десен и защищает эмаль.Совет врачей: употреблять в пищу нужно не переваренную брокколи.