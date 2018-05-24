Дешёвые лекарства опасны для здоровья

В середине января заговорили о том, что сотрудников российских аптек обяжут предлагать недорогие аналоги лекарств. Об этом речь идёт в «Дорожной карте» — её разработала ФАС и утвердило правительство.Эта мера поможет предотвратить «вымывание» с рынка дешёвых препаратов. К сентябрю представители Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга и Росздравнадзора найдут способы рассказывать врачам и пациентам о взаимозаменяемых лекарствах. Однако далеко не все медикаменты являются таковыми.Например, речь о дженериках — копиях оригинальных лекарств, на которое перестала действовать патентная защита.В чём может быть опасность дженериков, и как вообще они появляются?Сначала крупная фармкомпания выпускает лекарство. Специалисты его исследуют на «побочку» и эффективность, а потом патентуют и начинают поставлять в аптеки.Через какое-то время, например, лет через 20, компания больше не может производить и продавать препарат, но и продать его название она тоже не может. В действие вступают другие фирмы — они и начинают выпускать лекарство с тем же действующим веществом, что и в оригинале. Но нет никакой гарантии, что они производят препарат по той же формуле, как у оригинала. Например, туда могут добавить различные стабилизаторы, наполнители и другие вещества. На регистрацию дженерика уходит примерно от года до трёх лет. Если, конечно, получается доказать, что состав дженерика схож с составом оригинального препарата. Однако испытания дженерика не такие тщательные, поэтому его цена и ниже на 20-80%.При этом иногда эффективность аналогов вызывает много вопросов. В декабре прошлого года родители больных детей со всей России писали обращения детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, где просили запретить дженерики. Дело в том, что дети с тяжёлыми заболеваниями после приёма этих лекарств долго не поправлялись, были и летальные исходы.Как отметил на встрече с журналистами сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко, только отдельные препараты и их дженерики прошли испытания. После таких выборочных проверок оказалось, что оригиналы действуют эффективнее и не вызывают побочных эффектов, как это делают дженерики.В аптеках фармацевты часто говорят клиентам: «Этого препарата у нас нет, но есть такой же, только от другого производителя». Стоит ли рисковать? Каждый решает сам. Но лучше перед тем, как купить лекарство, поискать его в списке оригинальных препаратов — он есть в свободном доступе в интернете.Говорят, что здоровье — одна из тех немногих вещей, которые нельзя купить за деньги. А можно ли испортить его дешёвыми аналогами? News.ru узнал у эксперта.Григорий Ройтберг, президент ОАО «Медицина», академик РАН, Заслуженный врач РФ:То, что аналоги хуже — таких данных нет. Но нужно уточнить, что называть аналогами. Есть дженерики, которые являются реальными аналогичными лекарственными препаратами, воспроизведёнными химическим путем. Они проходят клиническую апробацию для того, чтобы подтвердить, что их эффективность не хуже оригинала. Дженерики близки по эффективности к оригиналам, а их цена в разы ниже.Сейчас очень часто называют дженериками так называемые биосимиляры. Но это неверно, так как биосимиляры — это именно аналоги биофармацевтических лекарств, которые производят по схожей, но не идентичной с оригиналом формуле. Вот здесь, я думаю, риски для здоровья гораздо более высокие.