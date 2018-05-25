Морепродукты помогут влюбленным быстрее стать родителями

Желающим зачать ребенка парам необходимо более активно налегать на рыбу. Богатая морепродуктами диета повышает либидо и фертильность, помогая партнерам быстрее забеременеть, как показало исследование. Следование диете, богатой морепродуктами, может помочь партнерам быстрее забеременеть, как предположило новое исследование. Если пары налегают на рыбу, моллюски, креветки и тому подобную пищу, то в их жизни отмечается больше секса, и,как следствие, более быстрое зачатие. К такому интересному выводу пришли ученые из Гарвардского университета. Предыдущие исследования связывали употребление богатой жирными кислотами Омега-3 рыбы с повышением уровня прогестерона, более коротким временем зачатия и повышением качества сперматозоидов. Данные жирные кислоты во множестве содержатся в форели и тунце. МедикФорум напоминает, что до 20% всех партнеров неспособны зачать ребенка в течение целого года попыток, и исследователи надеются, что морепродукты смогут помочь в решении этой проблемы без помощи медиков. В эксперименте приняли участие свыше 500 пар, за которыми наблюдали в течение года. Для определения связи между приемом морепродуктов и временем беременности, все участники исследования тщательно фиксировали употребляемую пищу, а также уровень сексуальной активности в ежедневниках. Итоги исследования показали, что 92% партнеров, которые употребляли морепродукты чаще, чем дважды в неделю, добивались успеха с зачатием в течение 12 месяцев. В группе, где морепродуктам не уделялось такого внимания, уровень успеха составлял 79%. Если оба партнера получали в рационе 8 или более порций морепродуктов в течение менструального цикла, то частота интимных связей у них увеличивалась на 22%. А если они оба ели морепродукты в один день, то шансы на занятия сексом вырастали на 39%, по сравнению с теми парами, в которых ни один партнер морепродукты не употреблял.