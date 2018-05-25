Врачи: не нужно бояться заменителей сахара

Как показали многочисленные исследования, избыток сахара в рационе грозит набором веса, развитием диабета. Врачи ставят ограничение в семь чайных ложек сахара в день. Для сравнения: в одной банке обычной колы содержится 9 кусочков сахара.Многие обращаются к сахарозаменителям. Британия вообще планирует убрать из рациона граждан обычный сахар (его потребление должно снизиться на 50% к 2020 году). На рынке существует множество сахарозаменителей, и натуральных, и синтетических. Среди натуральных больше всего известна стевия.По словам медиков, не стоит бояться синтетических заменителей. Просто нужно учитывать степень сладости. К примеру, сахарин, сукралоза, ацесульфам калия и аспартам в разы слаще сахара. Это делает их идеальным компонентом диетической газировки и жевательной резинки. Ксилит и сорбит больше похожи на обычный сахар, и подходят для использования в кондитерской отрасли.Что касается аспартама, ранее вызывавшего вопросы у специалистов, была доказана его полная безопасность при соблюдении норм потребления. Исключение - пациентам с фенилкетонурией нельзя употреблять аспартам. Также детям до трех лет лучше избегать подсластителей. Зато беременные не должны их бояться.