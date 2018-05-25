Средиземноморская диета спасает от проблем, связанных с загрязнением воздуха

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По данным нового исследования, проведенного в США, Средиземноморская диета может защитить от негативных последствий долгосрочного воздействия загрязнения воздуха. Такой рацион способен снизить риск смерти от сердечного приступа, инсульта и других причин. Средиземноморская диета богата антиоксидантами. Она предполагает употребление овощей, фруктов, оливкового масла, злаков, бобовых, орехов и рыбы. Антиоксиданты обезвреживают свободные радикалы, которые повреждают клетки и ткани.В исследовании приняли участие 548699 человек. Средний возраст добровольцев на момент начала исследования составлял 62 года. За 17 лет 126835 участников умерли. Специалисты оценивали степень соответствия рациона добровольцев Средиземноморской диете и уровень воздействия на участников тонкодисперсных частиц (ТЧ2,5), диоксида азота и озона.Исследователи обнаружили, что из-за длительного воздействия каждых 10 частиц диоксида азота на миллион смертность от всех причин увеличивалась на 5% у людей, чей рацион меньше всего напоминал Средиземноморскую диету, и всего на 2% у тех, кто придерживался диеты, больше всего похожей на Средиземноморскую. Воздействие каждых 10 микрограммов ТЧ2,5 на кубический метр было связано с ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 17% у добровольцев, чья диета была совсем не похожа на Средиземноморскую, и только на 5% у тех, кто соблюдал Средиземноморскую диету.При повышении концентрации диоксида азота на каждые 10 частиц на миллион смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивалась на 10% у участников, не придерживавшихся Средиземноморской диеты, и на 2% у добровольцев, которые ее придерживались. Кроме того, смертность от сердечного приступа у участников, не соблюдавших Средиземноморскую диету, вследствие повышения уровня воздействия ТЧ2,5 на каждые 10 микрограммов на кубический метр увеличивалась на 20%, а из-за роста уровня воздействия диоксида азота на каждые 10 частиц на миллион - на 12%. У добровольцев, питавшихся по правилам Средиземноморской диеты, этот показатель возрастал всего на 5% и на 4% соответственно.