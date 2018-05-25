Ученые подтвердили бесполезность частичного отказа от курения

Ежегодно от курения умирают шесть миллионов человек.Позитивные изменения в организме наступают лишь с полным отказом от никотина. Сокращение потребляемого табака не улучшает работу лёгких.Учёные, представляющие Северо-Западный университет, расположенный в американском штате Иллинойс, заявили о том, что уменьшение количества выкуренных сигарет не поможет здоровью. Согласно официальной статистике, в США на каждые 100 человек более 15 американцев являются курильщиками, несмотря на то, что ежегодно от данной пагубной привычки умирают шесть миллионов человек.Специалисты заявили о том, что многие граждане регулярно употребляют табак, куря время от времени, так как считают, что таким образом минимизируют вред, наносимый своему организму.Однако, эксперты утверждают, что лишь полный отказ от никотина благоприятно сказывается на работе лёгких и уменьшает шансы развития эмфиземы.Также американские учёные подтвердили, что функции лёгких угнетаются намного сильнее у не заядлых курильщиков, чем у людей, которые ранее злоупотребляли данной привычкой, но всё же, отказались от неё.