Названа вкусная ягода, которая помогает победить рак

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Клубника поможет победить рак - к такому выводу, проведя соответствующие исследования, пришли итальянские ученые из Политехнического университета в Марке.Итальянские специалисты заключили, что употребление клубники способствует предотвращению онкологических заболеваний. В частности, ароматная и сладкая ягода эффективно борется с агрессивными формами рака молочной железы, показали полученные при исследовании данные.Учеными были проведены эксперименты на мышах, которые получали в качестве добавки к рациону клубничный концентрат в таком количестве, как если бы человек съедал ежедневно 450 граммов ягод.«Благоприятное действие клубники на онкобольных мышей наблюдалось уже через пять недель после начала приема. Опухоли в более запущенных случаях уменьшились, а при более легких формах рака исчезали совсем. Такое же воздействие клубники наблюдалось и при опытах над клетками, выращенными в лаборатории», - сообщили авторы исследовательского проекта.Ученые допускают, что клубника обладает свойством уменьшать активность нескольких генов, ответственных за рост метастазов. Предыдущие исследования демонстрировали способность клубники укреплять сосуды и снижать уровень холестерина в крови, - для этого, как выяснилось, нужно съедать 10-15 ягод в день.