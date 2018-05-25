5 признаков деменции, о которых организм пытается предупредить заранее

У большинства людей термин “деменция” (приобретённое слабоумие) зачастую ассоциируется с потерей памяти. Однако это заболевание проявляется и многими другими симптомами, которые обычно трактуются как возрастные изменения. Более того, в ряде случаев проявления деменции могут быть сугубо индивидуальными. Чаще всего ещё до манифестации заболевания организм пытается подать сигналы о развивающейся патологии.1. НеуклюжестьНаучное исследование, проведенное в 2011 году, показало, что люди, у которых обнаруживаются ранние признаки болезни Альцгеймера, падают чаще, чем люди того же возраста без этой неврологической патологии. Проблемы с координацией связаны с ухудшением зрения и нарушением ориентации в пространстве, которые также являются характерными проявлениями этого заболевания.2. Невосприятие сарказмаЕщё одно исследование, проведенное в Калифорнийском университете, продемонстрировало, что дегенеративные заболевания головного мозга негативно сказываются на способности человека идентифицировать ложь и сарказм. При изучении результатов магнитно-резонансной томографии пациентов с диагностированной деменцией были получены объективные подтверждения данного симптома.3. Потеря навыков и уменийЛюди, страдающие деменцией, не только забывают названия общеизвестных предметов, но и теряют навыки, приобретённые в течение жизни. Также возникают проблемы с письмом, речью, выполнением простых математических операций.4. Нарушения эмоционального статусаЛюдям, страдающим болезнью Альцгеймера или другими формами деменции, присущи резкие перепады настроения, эмоциональная лабильность, апатия, сопротивление любым переменам в жизни и даже изменения личности.5. Употребление в пищу различных предметовОдно из необычных ранних проявлений деменции - употребление в пищу объектов, которые для этого не предназначены. Например, такие пациенты могут начать есть цветок из вазы в ресторане или кусочек мыла на кухне.Таким образом, потеря памяти - это характерный, но далеко не единственный симптом нейродегенеративных заболеваний головного мозга. Будьте бдительны!