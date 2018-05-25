5 признаков деменции, о которых организм пытается предупредить заранее
1. Неуклюжесть
Научное исследование, проведенное в 2011 году, показало, что люди, у которых обнаруживаются ранние признаки болезни Альцгеймера, падают чаще, чем люди того же возраста без этой неврологической патологии. Проблемы с координацией связаны с ухудшением зрения и нарушением ориентации в пространстве, которые также являются характерными проявлениями этого заболевания.
2. Невосприятие сарказма
Ещё одно исследование, проведенное в Калифорнийском университете, продемонстрировало, что дегенеративные заболевания головного мозга негативно сказываются на способности человека идентифицировать ложь и сарказм. При изучении результатов магнитно-резонансной томографии пациентов с диагностированной деменцией были получены объективные подтверждения данного симптома.
3. Потеря навыков и умений
Люди, страдающие деменцией, не только забывают названия общеизвестных предметов, но и теряют навыки, приобретённые в течение жизни. Также возникают проблемы с письмом, речью, выполнением простых математических операций.
4. Нарушения эмоционального статуса
Людям, страдающим болезнью Альцгеймера или другими формами деменции, присущи резкие перепады настроения, эмоциональная лабильность, апатия, сопротивление любым переменам в жизни и даже изменения личности.
5. Употребление в пищу различных предметов
Одно из необычных ранних проявлений деменции - употребление в пищу объектов, которые для этого не предназначены. Например, такие пациенты могут начать есть цветок из вазы в ресторане или кусочек мыла на кухне.
Таким образом, потеря памяти - это характерный, но далеко не единственный симптом нейродегенеративных заболеваний головного мозга. Будьте бдительны!
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