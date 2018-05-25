5 причин включить в свой рацион редиску

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Редис — частый гость на наших столах и одна из самых ранних овощных культур в плане созревания. Всего через 30 дней после посева его уже можно есть. Интересно, что благодаря короткому вегетационному периоду это растение выращивается даже на Международной Космической Станции.Лечебные свойства редиса оценили ещё много столетий назад. Недаром известная китайская поговорка гласит: "Ешь острый редис и пей горячий чай, и пусть голодные врачи просят милостыню на коленях". Вероятно, вкусовые качества этого корнеплода известны большинству из нас, а каковы его полезные свойства, мы вам сегодня расскажем.Почему стоит включить в свой рацион редис.1. Лечит респираторные заболеванияОстрый на вкус овощ избавляет организм от избытка слизи, что особенно полезно при простуде, бронхите, ангине, астме и сезонной аллергии. Кроме того, редис успокаивает боль в горле и очищает носовые пазухи. Этот богатый фитонцидами овощ является прекрасным дезинфицирующим средством, защищающим дыхательную систему от инфекций.2. Улучшает обмен веществ и пищеварение1/2 стакана редиса содержит 1 г клетчатки, которая помогает предотвратить запор и нормализовать функции кишечника. Редис способствует выведению из организма токсинов и оказывает очищающее действие на пищеварительную систему, а также эффективно борется со вздутием живота, тошнотой и расстройствами. Сок редиса в свою очередь помогает предотвратить язву желудка, защищая его стенки и укрепляя слизистую оболочку.3. Предотвращает развитие ракаРедис содержит антоциан, витамин С и фолиевую кислоту, которые помогают бороться с раком кишечника, почек, толстой кишки и ротовой полости. Натуральные антиоксиданты, входящие в его состав, провоцируют гибель раковых клеток.4. Способствует похудениюЭтот корнеплод отлично утоляет голод и нормализует обмен веществ. Редис содержит мало калорий — всего 14 в 100 граммах овоща, но большое количество питательных компонентов. Кроме того, он богат клетчаткой и ценными микроэлементами, что делает его идеальной составляющей диетического питания.5. Укрепляет сердечно-сосудистую системуВысокая концентрация калия в редисе способствует снижению артериального давления и помогает расслабить сосуды, улучшая тем самым кровоток. Антоцианы, входящие в состав корнеплода, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Помимо этого, редис широко используется в косметологии, а именно для осветления веснушек, увлажнения и повышения упругости кожи, удаления синяков и укрепления волос.Однако обращаем ваше внимание, что данный корнеплод имеет ряд противопоказаний. Из-за большого количества эфирных масел в его составе редис не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желчного пузыря, поджелудочной железы и печени, а также при подагре и гастрите.