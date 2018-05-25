5 причин включить в свой рацион редиску
Лечебные свойства редиса оценили ещё много столетий назад. Недаром известная китайская поговорка гласит: "Ешь острый редис и пей горячий чай, и пусть голодные врачи просят милостыню на коленях". Вероятно, вкусовые качества этого корнеплода известны большинству из нас, а каковы его полезные свойства, мы вам сегодня расскажем.
Почему стоит включить в свой рацион редис.
1. Лечит респираторные заболевания
Острый на вкус овощ избавляет организм от избытка слизи, что особенно полезно при простуде, бронхите, ангине, астме и сезонной аллергии. Кроме того, редис успокаивает боль в горле и очищает носовые пазухи. Этот богатый фитонцидами овощ является прекрасным дезинфицирующим средством, защищающим дыхательную систему от инфекций.
2. Улучшает обмен веществ и пищеварение
1/2 стакана редиса содержит 1 г клетчатки, которая помогает предотвратить запор и нормализовать функции кишечника. Редис способствует выведению из организма токсинов и оказывает очищающее действие на пищеварительную систему, а также эффективно борется со вздутием живота, тошнотой и расстройствами. Сок редиса в свою очередь помогает предотвратить язву желудка, защищая его стенки и укрепляя слизистую оболочку.
3. Предотвращает развитие рака
Редис содержит антоциан, витамин С и фолиевую кислоту, которые помогают бороться с раком кишечника, почек, толстой кишки и ротовой полости. Натуральные антиоксиданты, входящие в его состав, провоцируют гибель раковых клеток.
4. Способствует похудению
Этот корнеплод отлично утоляет голод и нормализует обмен веществ. Редис содержит мало калорий — всего 14 в 100 граммах овоща, но большое количество питательных компонентов. Кроме того, он богат клетчаткой и ценными микроэлементами, что делает его идеальной составляющей диетического питания.
5. Укрепляет сердечно-сосудистую систему
Высокая концентрация калия в редисе способствует снижению артериального давления и помогает расслабить сосуды, улучшая тем самым кровоток. Антоцианы, входящие в состав корнеплода, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Помимо этого, редис широко используется в косметологии, а именно для осветления веснушек, увлажнения и повышения упругости кожи, удаления синяков и укрепления волос.
Однако обращаем ваше внимание, что данный корнеплод имеет ряд противопоказаний. Из-за большого количества эфирных масел в его составе редис не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желчного пузыря, поджелудочной железы и печени, а также при подагре и гастрите.
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