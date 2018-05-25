Эти лекарственные растения поддерживают здоровье сердца

Беречь свое сердце можно и без дорогостоящих препаратов.Лекарственные травы обладают целым спектром полезных свойств, но это вовсе не означает, что ими можно вылечить сердечные заболевания.Травяные настои и отвары нужно использовать, как профилактическое средство, поддерживающее здоровье сердца, либо в качестве дополнительного к основной терапии инструмента в лечении уже имеющейся болезни главного внутреннего органа.Какие травы и в каких случаях будут уместны?При сердечной недостаточности можно прибегнуть к помощи кардиотонических трав: льнянка обыкновенная, ландыш весенний, трава астрагала, горицвет весенний.Чтобы восстановить ритм сердца, необходимо употреблять отвары из следующих растений: боярышник (цветки), черноплодная рябина, тысячелистник, цветки календулы.Некоторые лекарственные травы способны разжижать кровь, что полезно не только для сердца, а и для сосудов, таковым свойством обладают: листья малины, шалфей, донник лекарственный.Успокаивающими свойствами обладают пустырник и корень валерианы, которые оказывают пользу не только нервной системе, но и сердцу. Эти травы в буквальном смысле слова снимают напряжение и налаживают все процессы в работе сердца.Не полагайтесь на целебную силу лекарственных трав, ведь в случае с некоторыми заболеваниями сердца одних растений может быть крайне недостаточно, дабы вылечиться.