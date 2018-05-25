Почему женщинам нельзя долго быть под лучами солнца

Солнечные ванны полезны, но они должны быть дозированными.С началом пляжного сезона представительницы прекрасного пола стремятся получить ровный шоколадный загар и заодно продемонстрировать фигуру, ведь не зря же с Нового года многие сидели на диетах и усиленно тренировались.Медики не разделяют потребности женщин загореть как можно быстрее и из Белоснежки за один-два раза превратиться в Наоми Кэмпбелл. Для такого эффекта нужно провести на пляже несколько дней напролет и результат все равно не будет желаемым.Во-первых, чем дольше вы находитесь на пляже, тем больше риск получить ожоги и солнечный удар. Потом можно даже не удивляться, от чего вдруг болит голова.Во-вторых, ультрафиолетовое излучение в промежутке между 11:00 до 15:00 считается вредным и может нанести урон организму, спровоцировав перетрансформацию здоровых клеток кожи в раковые. Это заболевание называется меланомой, поэтому нужно сто раз подумать, прежде чем загорать целый день.Что говорят ученые о воздействии солнечных лучей на организм женщины?В одном из недавних исследований австралийской группы ученых было обнаружено, что из-за длительного пребывания на солнце в организме женщины резко снижается уровень фолиевой кислоты.Ученые провели эксперимент, в котором принимали участие дамы в возрасте от 18 лет. Все участницы были поделены на несколько групп, где каждая должна была загорать в определенное время и проводить под солнцем от нескольких минут до 5-6 часов.В итоге, после окончания исследования все женщины, участвующие в нем, прошли обследование и оказалось, что те, кто принимал солнечные ванны в промежутке между 10 утра и 3 часами дня, а также находился на пляже более четырех часов, имели низкий уровень водорастворимого витамина В (фолиевой кислоты) в крови.Как известно, фолиевая кислота - это вещество, оказывающее положительное влияние на организм будущей матери и беременной женщины. К тому же, фолиевая кислота принимает активное участие в формировании и развитии плода. Так что тем, кто хочет зачать здорового ребенка или уже носит малыша под сердцем, долго загорать нельзя.