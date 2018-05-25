«Агрессивный фрукт»: ученые заявили о вреде авокадо

Авокадо принято считать одним из наиполезнейших продуктов для организма, - но американские исследователи заявили о том, что употреблять плоды авокадо нужно с большой осторожностью. Группа американских ученых высказалась о том, что авокадо может оказаться «агрессивным» по отношению к организму и спровоцировать развитие опасных физиологических процессов.«Авокадо все-таки опасный фрукт, если его неправильно употреблять», - приводится заключение научных специалистов в издании «ВладТайм».В частности, констатировали исследователи, косточки авокадо зачастую содержат в себе вещества, действие которых может быть токсичным для человека. Эти токсины, попав на мякоть плодов, а затем в организм людей, могут вызывать развитие аллергических реакций и проблем с желудком. Прежде всего такую опасность в себе таят недозревшие авокадо. Помимо того, употребление авокадо медики считают не слишком полезным людям с лишним весом или тем, кто стремится похудеть. Авокадо изобилует жирными кислотами и потому очень калориен, в то время как именно профицит калорий в организме приводит к скоплению жира и росту лишнего веса.