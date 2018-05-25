10 полезных продуктов, которые помогут снизить аппетит

Для поддержания здорового образа жизни и стройной фигуры важны сбалансированная диета и регулярное питание. Но как это сделать, если аппетит разыгрывается не на шутку и постоянно хочется есть? Организм можно перехитрить, а помочь в этом могут продукты, снижающие аппетит.Делимся с вами списком полезных продуктов, которые помогут обмануть желудок. Они способствуют полноценному насыщению организма, но при этом исключают потребление лишних калорий.Красная рыбаО полезных свойствах красной рыбы знают все. Она обогащена необходимыми организму полезными веществами и содержит большое количество жирных кислот омега-3. Кроме того, красная рыба обладает уникальными свойствами одновременно насыщать организм, при этом не отягощая его лишними калориями.Если вы заботитесь о здоровье и фигуре, старайтесь есть красную рыбу не реже одного раза в неделю. Введение в рацион такого полезного ингредиента благоприятно отразится на общем самочувствии, а также снизит риск таких заболеваний, как диабет и ожирение.АвокадоАвокадо является отличным источником полезных жирных кислот и витаминов. В этом продукте содержится олеиновая кислота, которая продлевает в организме чувство насыщения. Поедание авокадо помогает даже в последующие приемы пищи съедать малое число калорий.Старайтесь съедать половинку авокадо во время вечернего приема пищи. Это позволит избежать чувства голода в вечернее и ночное время.Лен и семена чиаСемена льна и чиа очень полезны для нашего организма. Они обладают защитным действием, регулируют работу пищеварительной системы и улучшают общее самочувствие. Благодаря жирным кислотам, входящим в их состав, поедание семян чиа и льна способствуют поддержанию крепкого иммунитета.Кроме того, эти два полезных продукта способны впитывать огромное количество воды. Такое уникальное свойство помогает им полностью заполнить желудок, что способствует возникновению чувства сытости и уменьшению аппетита.ВодаМало кто знает, но недостаток жидкости в организме провоцирует нарастание чувства голода. Дело в том, что наш мозг не способен различать симптомы обезвоживания с признаками голода. В итоге при недостатке воды в организме мы будем чувствовать острый голод.Чтобы подобного с вами не произошло, научитесь при несвоевременном желании перекусить обманывать мозг водой. Скорее всего, муки голода уйдут, и вы спасете себя от набора лишних калорий.ОрехиОчень эффективными в плане подавления аппетита считаются орехи. Конечно, этот полезный продукт является одним из самых калорийных, но если съедать по парочке вкусных орешков за один прием, никакого вреда фигуре это не нанесет.Орехи способны быстро снизить аппетит и нормализовать уровень сахара в крови. Можете добавлять немного любимых орехов в каши, мюсли и творог. В таком сочетании их полезные свойства полностью раскроются.Кокосовое маслоМногие из нас наслышаны о полезных свойствах кокосового масло. В этом продукте содержится большое количество жирных кислот со средней длиной цепи, благодаря чему оно легче усваивается организмом. Кроме того, кокосовое масло положительно влияет на метаболизм и способствует снижению аппетита.Если вы хотите избавиться от проблем с повышенным аппетитом, замените некоторые масла этим полезным аналогом из кокоса. Но старайтесь соблюдать во всем меру. Не поливайте им все блюда. Переизбыток кокосового масла в ежедневном рационе также не принесет организму желаемой пользы.Перец чилиОказывается, что и перец чили способен подавлять аппетит. В нем содержится вещество капсаицин, которое, помимо подавления чувства голода, помогает также сжигать жиры. Кроме того, добавление даже 1 г этого полезного продукта может способствовать похудению.Однако с этим ингредиентом нужно быть осторожными. Не стоит добавлять острый перец в блюда каждый день. Если вы хотите, чтобы жиросжигательные свойства перца продолжали на вас действовать, ешьте его не более 1 раза в неделю.МятаБольшинство из нас привыкли использовать настой из мяты в качестве эффективного успокаивающего средства и для лечения различных заболеваний. Но мятный чай способен не только освежать организм, но и хорошо подавлять аппетит.Выпивая хотя бы одну чашку в день этого ароматного напитка, вы сможете также нормализовать работу пищеварительной системы, избавиться от чувства изжоги и камней в желчном пузыре.Корица и имбирьКорица и имбирь помогают снизить уровень сахара в крови. А как известно, именно он и контролирует наш аппетит. Чтобы не набрать много калорий, выработайте в себе привычку: на завтрак есть овсянку с добавлением корицы и пить чай с имбирем. Таким образом вы сможете не только насытить свой организм на длительное время, но и обогатить его полезными микроэлементами, которые подарят необходимый заряд энергии.ЯйцаЯйца считаются одним из наиболее эффективных продуктов, понижающих аппетит. Поедание на завтрак яиц помогает сохранить чувство насыщения до обеда. Поскольку в яйцах содержится много протеина, они обеспечивают организм необходимой энергией в течение всего дня. А если съесть этот полезный высокобелковый продукт во время утреннего приема пищи, вы будете потреблять меньше калорий в течение дня.