Назван алкогольный напиток, который может омолаживать

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Выяснилось, что шампанское действует на женщин подобно эликсиру молодости. Особенную пользу игристый напиток приносит пожилым людям.В публикации журнала Cosmopolitan ученые порекомендовали женщинам ежедневно выпивать немного шампанского - не более 100 мл за сутки. Оказывается, содержащиеся в напитке компоненты защищают от гибели нервные клетки и помогают тем самым отсрочить наступление возрастных изменений, связанных со снижением когнитивной деятельности.«Согласно последним исследованиям, шампанское может защитить организм и снизить риск возрастных нейрофизиологических заболеваний. Оно эффективно стимулирует работу мозга», - высказались научные специалисты.Проводившееся в Великобритании изучение свойств шампанского показало: три бокала этого напитка в неделю способствуют лучшей регуляции деятельности головного мозга и помогают снизить риск старческой деменции вкупе с потерей памяти. Также при умеренном употреблении шампанского улучшается состояние сердца.Шампанское, как и любое вино, содержит в себе антиоксидантные вещества, которые сохраняются в этих напитках неразрушенными при производстве. Данные вещества эффективно помогают бороться со свободными радикалами – молекулами, вызывающими повреждение клеток, окисление организма и старение.