13 самых полезных орехов и семян, которые стоит есть каждый день, чтобы оставаться здоровым

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Орехи и семена всегда пользовались популярностью во многих культурах — в виде полноценных перекусов, либо как ингредиенты блюд. Научные исследования подтверждают, что эти продукты — важная составляющая здорового питания. Регулярное присутствие в рационе хотя бы некоторых из них дает ощутимую пользу организму.Эксперты собрали самые популярные и полезные орехи и семена, которые показывают свою эффективность в борьбе с болезнями и их профилактике.1. Семена льнаСудя по результатам исследований, льняные семечки — настоящая бомба здоровья, так как их химический состав работает сразу в нескольких направлениях.Льняные лигнаны — это натуральные гормоны-фитоэстрогены, они эффективны против роста раковых опухолей, в частности, рака молочной железы и простаты.Содержащаяся в семенах клетчатка, обволакивая стенки желудка, препятствует развитию воспалительных процессов.Одна столовая ложка размолотых семян содержит почти 2 грамма омега-3 жиров, которые оказывают лечебное действие на работу сердца и сосудов.2. Семена кунжутаПолезный состав семян снижает артериальное давление, что служит профилактикой инфаркта миокарда, инсульта и почечной недостаточности.Сезамол, сезаминол — антиоксиданты, которые содержатся в значительном количестве в семенах кунжута и практически нигде в природе больше не встречаются. Эти вещества значительно снижают показатели холестерина.Высокое содержание жирных масел в составе семечек улучшает состояние кожи, волос и ногтей.3. Семена тыквыСодержат огромное количество аргинина. В организме эта аминокислота способствует расширению сосудов, улучшает ток крови по ним, что служит профилактикой гипертонической болезни.Несмотря на высокую калорийность семян, в них содержится много белка, который легко усваивается организмом и нормализует уровень сахара в крови.Высокое содержание витаминов А и Е, которые отвечают за упругость и гладкость кожи, объясняет популярность применения семян тыквы и масла в косметических целях.4. МиндальМиндаль нормализует уровень липидов в крови, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом.Миндаль в качестве перекуса либо перед основными приемами пищи снижает уровень жира в общей массе тела. Поскольку продукт — альтернатива животного белка, он дает длительное чувство насыщения, следовательно, переедание во время приемов пищи исключается.5. Грецкий орехПопулярные по всему миру грецкие орехи имеют внушительный список полезных для здоровья свойств. Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца.Эффективны для уменьшения симптомов, связанных с возрастными и неврологическими расстройствами.Содержащиеся в составе орехов токоферолы защищают мужчин от рака предстательной железы.6. Семена подсолнечникаСемена подсолнечника содержат богатые серой белки, которые полезны для развития мышечных тканей и обновления костной.Кроме того, они ценны своими антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами.Успешно применяются для лечения и профилактики бронхиальных, гортанных и легочных инфекций.7. ФисташкиПо сравнению с другими орехами фисташки содержат меньше жира и калорий, но при этом имеют самые высокие уровни ненасыщенных жирных кислот, калия и каратиноидов — веществ, известных своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.При употреблении в качестве перекуса фисташки могут помочь контролировать вес благодаря эффекту насыщения.8. КешьюОрехи кешью содержат много железа, которое необходимо для профилактики анемии. Диабетикам они полезны для нормализации уровня глюкозы в крови.Работникам умственного труда богатый тиамином и фосфором продукт поможет избежать быстрой утомляемости.Бактерицидные и противовоспалительные свойства кешью позволяют защитить организм от гриппа и сезонных простуд, а также повысить иммунитет.9. ФундукБогатый витаминами группы B, он укрепляет мышцы и кости, налаживает работу нервной системы.Органические кислоты в составе — стеариновая, пальмитиновая и олеиновая — блокируют рост количества холестерина в крови, препятствуя возникновению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.10. АрахисОдин из самых популярных орехов в нашем списке. Полифенол в его составе защищает клетки организма от воздействия вредных свободных радикалов, помогая сохранить молодость.Линолевая кислота понижает уровень холестерина крови и служит для профилактики склероза.Продукт эффективен в диетическом питании. Он надолго утоляет голод и может заменить один полноценный прием пищи.11. Бразильский орехБлагодаря высокому содержанию клетчатки и ее очистительному воздействию на кишечник употребление этого ореха улучшает пищеварение.Селен в составе продукта способствует выработке клеток, отвечающих за иммунную защиту организма.Ненасыщенные жирные кислоты в бразильских орехах значительно снижают уровень сахара в крови, тем самым защищая организм от атеросклероза и диабета.12. Орех пеканВысокая калорийность ореха делает его настоящей кладовой энергии. Витамин E в его составе помогает защитить организм от негативного влияния окружающей среды и солнечного излучения.Витамины группы B, содержащиеся в нем в большом количестве, улучшают состояние ногтей, кожи и волос.Химический состав ореха позволяет регулировать уровень тестостерона в крови и благотворно влияет на половую систему.13. Семена чиаКрошечные на вид семена чиа хранят в себе огромную пользу для человеческого организма.Содержащиеся в них жирные кислоты омега-6 и омега-3, необходимые для правильного функционирования сердца и сосудов, понижают уровень холестерина, не дают образовываться тромбам в сосудах.Семена полезны для женского здоровья, особенно в период климакса. Витамины группы B в составе семян защищают организм от кожных заболеваний.