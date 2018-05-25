Как распознать проблемы со щитовидкой? 6 симптомов

Щитовидная железа – центр обмена веществ, и если она не справляется со своими «обязанностями», это обязательно скажется на нашем самочувствии. Существует много симптомов, указывающих на проблемы со щитовидной железой…Симптом 1: Чувство усталости без видимых причин. Вы просыпаетесь уже уставшими, и не можете нормально работать, не вздремнув днем. Если вы постоянно чувствуете себя вялость и апатию, это может свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой.Симптом 2: Изменения в весе. Если вы не в состоянии сбросить или набрать вес, несмотря на изменения в рационе, или внезапно поправляетесь или худеете, это может быть признаком заболевания щитовидной железы.Симптом 3: Отек или дискомфорт в области шеи. Щитовидная железа – плоский орган, но он может увеличиться и вызывать дискомфорт, например, когда вы одеваете галстуки и водолазки. Отечность в области шеи и даже стать причиной хриплого голоса.Симптом 4: Депрессия, тревога и трудности с концентрацией. Чувство угнетенности или с внезапной тревоги, приступы паники также могут быть связаны с дисфункцией щитовидки. У некоторых людей наблюдаются снижение концентрации и ощущение «тумана в голове».Симптом 5: Изменения волос и кожи. Если у вас внезапно выпадают или ломаются волосы, а кожа становится грубой, сухой или шелушащейся, это может говорить о проблемах со щитовидкой.