Сезон огородных работ: внимание, травмы!

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Что делать, если поранился, работая на земле?Как только весна по-настоящему вступает в свои права, тысячи дачников устремляются на свои загородные участки. Любителей овощей и фруктов, выращенных своими руками на своем собственном участке земли, «без удобрений и гербицидов», немало. Причем настоящие огородники прекрасно знают, что владение участком это вовсе не клумба с цветочками и шашлыки по выходным и праздникам. Свой огород — это, прежде всего, тяжелый труд, которому сопутствуют разного рода травмы. Получить ушиб, порез, уколоть руку или ногу, пострадать от занозы или ожога многие дачники успевают не раз за сезон.Самая типичная «садово-огородная» травма — порез. Острые края садового инвентаря или металлической ограды, незамеченный осколок стекла в земле — порезаться можно о что угодно, даже не всегда имеющее острые края. Более того, увлекшись работой, можно не сразу заметить полученную рану. Второй по частоте вид ран — колотые. Уколоться о проволоку или торчащие из досок гвозди, пораниться при работе с вилами или граблями ничего не стоит. Также огородные работы могут быть причиной ушибов, растяжений, заноз, ожогов и ссадин. Казалось бы, подобные повреждения привычны для людей, постоянно работающих на земле, но, тем не менее, далеко не все знают, как нужно действовать при получении травмы.Первая помощь при «огородных» травмахПрежде всего, нужно помнить, что работы на огороде или в саду так или иначе связаны с землей, а она в свою очередь выступает главным источником инфекции. Краска, смазка или ржавчина на садовых инструментах, ограде, проволоке могут стать причиной инфицирования раны и дальнейшего развития нагноения. Поэтому так важно первым делом хорошо промыть поврежденный участок кожи, чтобы удалить с поверхности раны частицы земли, опилки, пыль, краску, ржавчину и другие загрязнения. Промывают рану или чистой проточной водой или раствором антисептика. Если в рану попали крупные инородные тела — осколки стекла или щепки, их нужно постараться аккуратно удалить при помощи пинцета. При кровотечении на рану накладывается давящая повязка, сделать ее легко — на рану плотно наложить тугой марлевый тампон и закрепить его бинтом. Если марли нет, подойдет лоскут чистой ткани, лучше всего хлопчатобумажной.В каком случае необходимо обращаться к врачу?Светлана Левченко, врач-хирург, клиника «Астери-мед», г. Москва:« Чаще всего мелкие раны и ссадины, которые неизменно сопровождают работы в саду и на огороде, можно лечить дома. Для скорого заживления раны можно воспользоваться специальными мазями или кремами, которые обладают ранозаживляющим и антибактериальным действием. Например, лекарственный препарат «АРГОСУЛЬФАН®». Его действующее вещество – сульфатиазол серебра, который отличается антисептическим и ранозаживляющим действием. Наносить ранозаживляющий крем рекомендуется 2-3 раза в день, можно делать это как на открытую рану, так и под повязку*. Перед применением средства необходимо ознакомится с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.Впрочем, иногда без профессиональной врачебной помощи никак не обойтись. К врачу обязательно необходимо обратиться при:наличии глубокой или обширной по площади раны, ссадины;сильном кровотечении;наличии раны, нанесенной слишком ржавым или грязным предметом, а также при невозможности качественно очистить поверхность раны от загрязнений, щепок или осколков;появлении признаков воспаления раны, нагноении, повышении температуры тела;подозрении на вывих или перелом, а также при получении травмы или ушиба позвоночника или головы;получении раны в результате контакта с животным — укусе или царапине.В остальных случаях, как правило, достаточно простой консультации и дальнейшего лечения в домашних условиях.»Работы на участке не обходятся без получения мелких бытовых травм. Важно помнить о том, как оказать грамотную и своевременную первую помощь при получении травмы на огороде или в саду — это важного быстрого заживления раны, без развития осложнений.