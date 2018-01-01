Чем опасны заболевания щитовидной железы и как их предотвратить

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25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Корреспондент «ВМ» поговорил с врачом-эндокринологом и узнал, почему важно следить за здоровьем этого органа.Щитовидная железа имеет важную функцию в организме человека, участвуя в регуляции обмена веществ. Она хранит йод, а также вырабатывает гормоны, которые отвечают за рост и развитие организма. По мнению врача-эндокринолога Татьяны Бадамшиной, большая часть заболеваний щитовидной железы излечима, если их не запускать. Кроме того, в большинстве случаев их можно предотвратить.– Щитовидная железа – это орган, отвечающий в целом за жизнедеятельность организма. К примеру, если у ребенка во внутриутробном периоде не развивается щитовидная железа, то он без медикаментозного вмешательства не развивается физически и умственно, – говорит Татьяна Бадамшина.Заболевания щитовидной железы, утверждает она, могут вызвать нарушения в работе сердечной мышцы, а также поражение зрения. Самые распространенные заболевания щитовидной железы – это гипотиреоз (понижение функции железы) и гипертиреоз (повышение функции), а также воспаление. Как правило, их вызывает дефицит йода в организме.При гипотиреозе у больного наблюдается слабость, утомляемость и сонливость, боли в суставах, отеки, нарушение ритма сердца, а также прибавка в весе.Гипертиреоз характерен значительным похуданием при повышенном аппетите, учащенным сердцебиением и нарушением сердечного ритма, а также дрожью в руках, ногах, теле. В отдельных случаях повышение функции щитовидной железы может привести к развитию сердечно-сосудистой недостаточности.В случае воспаления железы ярко выраженным симптомом становится температура от 38 градусов Цельсия и выше в области шеи, а также боли, усиливающиеся при глотании, поворотах и движениях головы.– При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, который сможет точно определить заболевание и назначит правильное лечение, – отметила Татьяна Бадамшина.Также в щитовидной железе могут формироваться узловые образования, которые могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. К сожалению, появление этих узлов может проходить бессимптомно, поэтому часто их диагностируют случайно – в ходе обследований на предмет других заболеваний.– Для диагностики заболеваний щитовидной железы мы проверяем уровень тиреотропного гормона (ТТГ), а также проводим ультразвуковое исследование. При наличии признаков, указывающих на узловые образования, берется пункция – тонкоигольная аспирационная биопсия, – добавила Татьяна Бадамшина.Предупредить заболевания железы просто – нужно употреблять продукты, богатые йодом: морепродукты, рыбу, хурму, йодированную соль. Также стоит чаще проходить профилактические мероприятия.– Хотя бы раз в год нужно обращаться к эндокринологу для профилактики заболеваний щитовидной железы. Врач при необходимости назначит обследование, пропишет препараты йода, расскажет о том, какие можно употреблять йодированные продукты, – рассказала Татьяна Бадамшина.