Новый тест засечет риск прэеклампсии и преждевременных родов

Новый доступный по стоимости тест поможет засечь преэклампсию и риск преждевременных родов еще в первые несколько недель беременности. Ранее подобных средств диагностики в распоряжении акушеров и гинекологов не имелось. Ученые создали новый и недорогой тест, с помощью которого можно предсказать риск беременных столкнуться с преждевременными родами или преэклампсией. Причём результаты теста можно получить в первой половине беременности, как утверждают ученые. Тест необходимо проводить на сроке от 15-й до 20-й неделе, что позволит акушерам и гинекологам в случае необходимости начать предупредительное лечение для снижения риска каких-либо осложнений. Следовательно, с помощью теста можно будет значительно сократить смертность детей моложе 5 лет, поскольку преждевременные роды являются основной причиной этого явления. Преэклампсия также считается главной причиной материнской смертности. МедикФорум напоминает, что в распоряжении врачей имеются тесты, определяющие опасность преждевременных родов. Однако они стоят очень дорого и проводятся только для выяснения опасности спонтанных преждевременных родов, но не признаков, которые могут свидетельствовать о преждевременных родах или преэклампсии. Преэклампсией называют смертельно опасное осложнение в организме беременных, сопровождающееся повышенным артериальным давлением. Обычно она наблюдается у женщин, начиная со срока в 20 недель. Только в США 10% детей появляются на свет раньше времени, то есть ранее 37-й недели. Недоношенным детям грозит повышенный риск респираторных проблем, церебрального паралича и других неврологических расстройств, хронических проблем с развитием и даже смерти. Преждевременные роды связаны с воспалительными процессами, среди их причин - острые инфекции матери, воздействие внешних токсинов или хронические расстройства вроде гипертонии и диабета.