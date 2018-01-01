Обезжиренная диета защищает от опухолей груди и смерти

Диета с низким содержанием жира, насыщенная фруктами и овощами, может уменьшить риск смерти от рака груди. Исключившие жир из своего рациона женщины также реже сталкиваются с подобными опухолями. Употребление продуктов питания с низким содержанием жира, включая большое количество фруктов и овощей, защищает женщин от рака груди. Ученые выяснили, что если представительницы прекрасного пола ограничили употребление мороженого, конфет и других молочных продуктов, то их риск умереть от этой болезни уменьшается. Имеющие плохой прогноз пациентки также сталкиваются с меньшим количеством опухолей, ограничивая уровень жира в рационе, как показало исследование американских ученых. Отметим, что в Америке рак груди ожидает каждую восьмую женщину в течение жизни, и исследователи надеются, что полученные ими выводы повысят выживаемость пациенток, получающих лечение. Внимание исследователей привлекли почти 49 000 женщин постклимактерического возраста от 50 до 79 лет. В прошлом у них не было рака груди, а на основе специальных опросов ученые установили, что ежедневно эти женщины получали не более 32% калорий от жира. Приблизительно 19 500 участниц приняли участие в этом эксперименте и сократили уровень жира в рационе до 20% суточных калорий, одновременно увеличив употребление фруктов, овощей, а также зерновых. 29 000 женщин продолжили придерживаться обычной диеты. В течение периода наблюдения 1 764 женщины столкнулись с раком груди: 671 в группе на овощах и фруктах и 1063 - в контрольной группе. В первой группы также отмечалось на 8% меньше смертей, чем во второй, или 68 против 120. Наконец, в группе на овощах и фруктах было меньшее количество женщин с новыми опухолями - 152 против 305, также в этой группе уменьшилось число смертей от сердечно-сосудистых болезней, зато повысилась 10-летняя выживаемость.