Шашлык опаснее, чем вы думаете

Китайские ученые провели исследование и предупреждают: приготовленное мяса на углях – опасно для жизни.Оказывается, в процессе горения угля образуются полициклические ароматические углеводороды. По мнению китайских исследователей, такие соединения могут нанести серьезный вред здоровью и даже вызвать генетические мутации. А если конкретно – рак легких, кожи или мочевого пузыря. И даже кратковременное стояние около горящих углей не проходит незаметно.Китайцы советуют любителям мангала надевать во время приготовления шашлыка длинную одежду. Московские врачи рекомендуют к таким советам прислушаться. - Опасны не только угли. Многие используют еще и розжиг. А это все химия, которая вредна для человека, - рассказала врач-терапевт Альбина Стрельченко. - Раньше обходились без этого, разжигали костры на дровах. Думаю, стоит вернуться к такому принципу. Врач напоминает – увлекаться пикниками не стоит, даже когда погода манит взять мангал и собрать друзей у огня. - Шашлык – тяжелая пища, - объясняет Альбина Стрельченко. – Там и белок, и жир, и специи. А ведь многие едят еще и с хлебом, пьют алкоголь. Молодым здоровым людям выбираться на шашлыки рекомендуется пару раз в год, не чаще. А тем, у кого есть сопутствующие заболевания, например, панкреатит, от такого отдыха следует отказаться.