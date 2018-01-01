О чем говорит цвет десен: вариант нормы или болезнь?

Красивая улыбка, говорящая о крепком здоровье своего обладателя — это ровные чистые зубы и нежно-розовые десны. А если десны меняют свой цвет? Если на них появляются точки, пятна и непонятные разводы? О чем говорят эти подозрительные симптомы и могут ли они быть вариантом нормы.Пародонт и десныДесны — это часть пародонта. Так называется комплекс тканей, которые окружают зуб и необходимы для удержания его в челюсти.Собственно десна представляет собой слизистую оболочку. Она охватывает зуб в области его шейки. Как ткань, десна — это многослойный эпителий, а ее основу составляет строма, которая в области циркулярной связки зуба пронизана коллагеновыми волокнами, что обеспечивает ее плотное прилегание к зубу.В норме десны имеют нежный розовый цвет у людей европеоидной расы и коричневый оттенок у людей с темным цветом кожи за счет вырабатываемого в клетках десны меланина.Если же цвет десен меняется, это может говорить о различных заболеваниях, даже если иначе они себя еще никак не проявляют.Бледные десны: анемия и отбеливаниеДесны могут быть аномально бледными — это не белый цвет, но и не здоровый розовый оттенок. Такие десны характерны для анемичных людей, а бледность связана с пониженным содержанием гемоглобина в крови.Иногда десны бледнеют в результате отбеливания зубов. Это побочный эффект, который вызван попаданием отбеливающего вещества на десневые ткани. Через короткое время он проходит сам собой.Бледность десен может означать нехватку в организме кальция. Однако не стоит немедленно начинать пить соответствующие БАДы — так можно спровоцировать другие проблемы. Но обратить внимание на свой рацион будет полезным.Красный цвет десен: воспалениеЯрко-красный оттенок десен говорит об активном воспалительном процессе, например, при гингивите. Нередко красные десны сопровождаются кровотечением из них. При проблемном прорезывании может развиться перикоронарит — локальное воспаление десневых тканей в месте прорезающегося зуба.Пародонтит (воспаление тканей, расположенных вокруг зуба) придает деснам темно-красный оттенок, ближе к бордовому и даже к коричневому. При этом повышается подвижность зубов, образуются карманы, наполненные гноем.Коричневые и черные пятна: курение, болезниПри избытке меланина коричневый оттенок десен будет наблюдаться уже с рождения человека. А вот если десны стали темнеть неожиданно, значит, что-то с ними не так.Так, при курении может развиться меланоз курильщика. Клетки-меланоциты, расположенные в деснах, под воздействием табака начинают вырабатывать больше меланина. Изменения цвета могут проявляться пятнами или потемнением всей десневой поверхности, причем процесс может распространиться даже на внутреннюю часть щек и слизистую нижней губы. Зубная эмаль при этом желтеет или сереет, во рту появляются неприятный запах и привкус горечи. Если человек бросает курить, то со временем его десны приобретают нормальный коралловый оттенок.При кариесе могут чернеть десны прямо у основания зуба. Потемневшая область может быть также слегка припухшей. Гингивит в острой стадии тоже приводит к почернению краев десен и образованию на них язвочек.Изменение цвета десен и слизистой полости рта наблюдается при болезни Аддисона. Отмечаются темно-коричневые полосы, иссиня-черные или бронзово-коричневые пятна на слизистой. Дело в том, что у людей с болезнью Аддисона нарушена связь между гипофизом и надпочечниками. В результате в организме вырабатывается слишком много адренокортикотропного и меланоцитостимулирующего гормонов, которые активизируют процессы выработки меланина и накопления его в тканях. При болезни Аддисона темные пятна также наблюдаются в области суставов, на ладонях и др.Гематомы на деснах тоже выглядят как черные пятна. Они могут быть результатом травмы, осложнением удаления зуба, а также как результат давления неудачно расположенной ортопедической конструкции. Постепенно такое пятно светлеет, желтеет и исчезает.Голубовато-серые и синие пятна: лекарства, отравлениеСиние пятна — это результат нарушения кровообращения из-за плохо подогнанных протезов, например. Впрочем, синий оттенок деснам могут также придавать и удобные протезы, но сделанные из металла, реагирующего со слюной.Некоторые препараты тоже могут менять цвет десен. Так, при приеме миноциклина — лекарства от угрей и хламидиоза — десны приобретают голубовато-сероватый оттенок.Потемнение десен, а также образование серых или синих пятен на них, может наблюдаться вокруг зуба, который был запломбирован с применением амальгамы. Так называется сплав из ртути и серебра, который был популярным пломбировочным материалом в прошлом веке. Еда и горячие напитки ускоряют процесс потемнения десен. Сегодня амальгаму в стоматологии практически не используют.При отравлении солями некоторых тяжелых металлов (ртуть, свинец, висмут) происходит образование серо-черной каймы по краю десен. Свинец дополнительно проявляется серыми пятнами на слизистой на фоне повышенного слюноотделения. А при отравлении ртутью наблюдаются также анорексия, боли в животе, бессонница, расстройства психики, металлический привкус и ощущение жжения во рту.Врожденный характер носит также пигментация десен и остальной слизистой полости рта в виде мелких черно-серых пятен (похожих на веснушки) при синдроме Пейтца-Егерса. Такие пятна появляются еще во младенчестве, с возрастом они могут исчезнуть, но риски развития более серьезных проявлений патологии остаются. Речь идет о полипозе тонкой кишки и желудка, что может проявляться в виде кровотечений и непроходимости кишечника.Кстати, гингивит, о котором мы говорили выше, в острой язвенно-некротической стадии также может проявляться в виде серого оттенка десен.Белые пятна: стоматит, лейкоплакия, молочницаБелые пятна на деснах являются симптомами сразу нескольких патологий разной степени тяжести.Белая точка на десне — не повод пытаться ее выдавить или проколоть. Она может оказаться как кистой у корня зуба или свищом на фоне пародонтита, так и элементарным безобидным жировиком, который пройдет сам по себе.Одной из самых распространенных болезней, при которых на деснах появляются белые пятна, является стоматит. Овальные или круглые язвочки имеют характерные красные края и белый или желтоватый центр. При прогрессировании болезни пятна становятся бурыми и черными. После выздоровления они исчезают.Толстые белые ороговевающие пятна неправильной формы образуются при лейкоплакии. Причину этого заболевания врачи не знают до сих пор. Среди предполагаемых факторов риска — неподходящие протезы, курение (и жевание табака), а также алкоголизм. Лейкоплакия может оказаться предраковым состоянием.Творожистые на вид, сливочно-белые образования говорят о наличии молочницы — болезни, вызванной грибком рода Candida. Это условно-патогенный микроорганизм, который начинает активно размножаться на фоне снижения иммунитета — например, при диабете, терапии некоторыми антибиотиками и др. Молочница вызывает потерю вкуса, появление трещин в уголках рта (заеды), ощущение сухости во рту.ВыводыПобледнение, изменение цвета десен, появление на них каких-либо образований — точек, пятен, опухолей — это повод для обращения к стоматологу. Не так уж много ситуаций, когда эти симптомы будут вариантом нормы. В немалой части случаев — это признаки болезней, и зачастую довольно серьезных. Поэтому принимать окончательное решение о том, как дальше жить с деснами другого цвета, лучше вместе с врачом.