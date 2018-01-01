Рекламу газировки могут запретить

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Почти каждый четвёртый житель России старше 18 лет уже страдает от ожирения, и с каждым годом эта статистика становится всё более удручающей. Набор лишнего веса россиянами приобретает характер эпидемии, указывают эксперты. Переломить тенденцию можно, лишь научив население питаться правильно. Для этого придётся принять ряд поправок в законодательство, признали парламентарии в ходе «круглого стола» в Госдуме.«Реклама питания, причём нездорового питания, в нашей стране с большим отрывом занимает первое место среди всего рекламного потока», — констатировал член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. И это не лучшим образом сказывается на здоровье населения. В первую очередь — несовершеннолетних. «Пищевые пристрастия детей во многом формирует телевидение. А что мы там видим? Газированные напитки с повышенным содержанием сахара, огромные бутерброды с жареной колбасой», — перечислил депутат.Уже сейчас 13,3 процента девочек и 26 процентов мальчиков в России имеют лишний вес, а пять-шесть процентов — ожирение. И лишь в одном проценте случаев причина этого — эндокринные заболевания. Все остальные дети столкнулись с такой проблемой из-за переедания и низкой физической активности. Принципы правильного питания практически не соблюдают в российских семьях с низким уровнем дохода и образования, в них люди откровенно злоупотребляют продуктами с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров, указывают эксперты. Имеющие смутное представление о здоровом питании родители спокойно покупают детям сладости, бургеры, чипсы и газировку. Причём о многих таких «лакомствах» они узнают как раз из телевизионных роликов.«Этот вал агрессивной информации надо остановить», — призвал Николай Герасименко.По мнению парламентария, необходимо внести поправки в закон о рекламе, ограничивающие трансляцию рекламных роликов об откровенно вредной пищи, к примеру, газированных напитках с повышенным содержанием сахара и продуктов фастфуда.Ещё дальше готов пойти лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призвавший запретить всю рекламу пищевых продуктов.«Когда люди её видят, так же как и программы «вместе готовим», у них пробуждается аппетит. Не надо провоцировать людей есть больше», — пояснил он.Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, в России нужно создать министерство продовольствия, а в Госдуме — комитет по питанию. По словам депутата, культуру здорового питания нужно формировать у людей с детства. «На столе не должны постоянно стоять конфеты, варенье, — подчеркнул он. — Но людям же это нужно объяснять».Роспотребнадзор разработал «светофор»По данным Николая Герасименко, здоровое питание может предотвратить до 80 процентов случаев инфарктов миокарда, инсультов, сахарного диабета. Чтобы покупателям было проще ориентироваться в многообразии продуктов, Роспотребнадзор уже подготовил рекомендации по специальной маркировке упаковок по системе «светофор» на зелёные, жёлтые и красные: продукты с низким, средним и высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров. Об этом напомнила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.Специалисты службы уверены, что это позволит потребителям делать осознанный выбор при покупке и правильно составлять свой рацион. При этом в Роспотребнадзоре исходят из того, что продукт, промаркированный красным, вредным на 100 процентов может и не быть.«Этот же продукт может быть «зелёным» по соли или по жиру, но «красным» по сахару. И наоборот», — пояснила она.Необходимо не просто меньше есть каких-то продуктов, нужно формировать правильный рацион: потреблять больше овощей, больше двигаться, отказаться от табака и существенно ограничить потребление алкоголя.Также Ирина Брагина попросила депутатов поддержать предложение службы и прописать в законодательстве, что это вообще такое — «качество пищевой продукции». «Сейчас единого определения нет, в разных документах оно разнится», — отметила она. Одновременно в Роспотребнадзоре посчитали необходимым предусмотреть ответственность изготовителей за обращение пищевой продукции, которая не будет соответствовать показателям качества.«В настоящее время их можно привлечь к ответственности только за несоблюдение показателей безопасности», — сказала она.Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай напомнил, что в настоящее время готовится Стратегия по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В частности, в ней Минздрав предлагает ограничить рекламу пищевой продукции с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, направленную на несовершеннолетних или с участием детей. Готовы в Минздраве также запустить специальную коммуникационную кампанию по информированию россиян о здоровом питании.«Необходимо не просто меньше есть каких-то продуктов, нужно формировать правильный рацион: потреблять больше овощей, больше двигаться, отказаться от табака и существенно ограничить потребление алкоголя», — пояснил Олег Салагай.