Рекламу газировки могут запретить
«Реклама питания, причём нездорового питания, в нашей стране с большим отрывом занимает первое место среди всего рекламного потока», — констатировал член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. И это не лучшим образом сказывается на здоровье населения. В первую очередь — несовершеннолетних. «Пищевые пристрастия детей во многом формирует телевидение. А что мы там видим? Газированные напитки с повышенным содержанием сахара, огромные бутерброды с жареной колбасой», — перечислил депутат.
Уже сейчас 13,3 процента девочек и 26 процентов мальчиков в России имеют лишний вес, а пять-шесть процентов — ожирение. И лишь в одном проценте случаев причина этого — эндокринные заболевания. Все остальные дети столкнулись с такой проблемой из-за переедания и низкой физической активности. Принципы правильного питания практически не соблюдают в российских семьях с низким уровнем дохода и образования, в них люди откровенно злоупотребляют продуктами с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров, указывают эксперты. Имеющие смутное представление о здоровом питании родители спокойно покупают детям сладости, бургеры, чипсы и газировку. Причём о многих таких «лакомствах» они узнают как раз из телевизионных роликов.
«Этот вал агрессивной информации надо остановить», — призвал Николай Герасименко.
По мнению парламентария, необходимо внести поправки в закон о рекламе, ограничивающие трансляцию рекламных роликов об откровенно вредной пищи, к примеру, газированных напитках с повышенным содержанием сахара и продуктов фастфуда.
Ещё дальше готов пойти лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призвавший запретить всю рекламу пищевых продуктов.
«Когда люди её видят, так же как и программы «вместе готовим», у них пробуждается аппетит. Не надо провоцировать людей есть больше», — пояснил он.
Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, в России нужно создать министерство продовольствия, а в Госдуме — комитет по питанию. По словам депутата, культуру здорового питания нужно формировать у людей с детства. «На столе не должны постоянно стоять конфеты, варенье, — подчеркнул он. — Но людям же это нужно объяснять».
Роспотребнадзор разработал «светофор»
По данным Николая Герасименко, здоровое питание может предотвратить до 80 процентов случаев инфарктов миокарда, инсультов, сахарного диабета. Чтобы покупателям было проще ориентироваться в многообразии продуктов, Роспотребнадзор уже подготовил рекомендации по специальной маркировке упаковок по системе «светофор» на зелёные, жёлтые и красные: продукты с низким, средним и высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров. Об этом напомнила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Специалисты службы уверены, что это позволит потребителям делать осознанный выбор при покупке и правильно составлять свой рацион. При этом в Роспотребнадзоре исходят из того, что продукт, промаркированный красным, вредным на 100 процентов может и не быть.
«Этот же продукт может быть «зелёным» по соли или по жиру, но «красным» по сахару. И наоборот», — пояснила она.
Необходимо не просто меньше есть каких-то продуктов, нужно формировать правильный рацион: потреблять больше овощей, больше двигаться, отказаться от табака и существенно ограничить потребление алкоголя.
Также Ирина Брагина попросила депутатов поддержать предложение службы и прописать в законодательстве, что это вообще такое — «качество пищевой продукции». «Сейчас единого определения нет, в разных документах оно разнится», — отметила она. Одновременно в Роспотребнадзоре посчитали необходимым предусмотреть ответственность изготовителей за обращение пищевой продукции, которая не будет соответствовать показателям качества.
«В настоящее время их можно привлечь к ответственности только за несоблюдение показателей безопасности», — сказала она.
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай напомнил, что в настоящее время готовится Стратегия по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В частности, в ней Минздрав предлагает ограничить рекламу пищевой продукции с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, направленную на несовершеннолетних или с участием детей. Готовы в Минздраве также запустить специальную коммуникационную кампанию по информированию россиян о здоровом питании.
«Необходимо не просто меньше есть каких-то продуктов, нужно формировать правильный рацион: потреблять больше овощей, больше двигаться, отказаться от табака и существенно ограничить потребление алкоголя», — пояснил Олег Салагай.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология
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