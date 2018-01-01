Все, что нужно знать о педикулезе

Вши у многих ассоциируются с грязью, бедностью и нищетой… Но нет, вполне благополучные дети и взрослые могут однажды обнаружить у себя в волосах насекомых. Откуда они взялись и как с ними бороться?Мифы о педикулезеПедикулез — это заболевание, с которым связано множество мифов. Основной — это миф о нечистоплотности носителей. Якобы вши появляются из-за несоблюдения правил личной гигиены. Но это не так: как и любые паразиты, вши передаются здоровому человеку от инфицированного. Так что чисто теоретически заразиться может каждый. Чаще всего опасность представляют места общественного пользования и большого скопления людей, например, парикмахерские, бассейны, сауны.Считается, что заболеванию наиболее подвержены дети. Это верно. Но объясняется опять же не особенностями детских организмов, а особенностями детского поведения: дети плотнее контактируют. Они могут сидеть, уставившись в один планшет и тесно соприкасаясь головами. Они запросто меняются шапками и бодаются лбами. Взрослые так себя не ведут. Поэтому так часто вспышка заболевания наблюдается в детских садах, школах и лагерях. При рукопожатии вши передаться не могут. То, что они способны перепрыгнуть с одного человека на другого, не более чем миф. Крыльев у них нет. Бытует мнение, что педикулез развивается у людей с низким иммунитетом или в ситуации стресса. Но и это не совсем так. Ослабление защитных сил организма, безусловно, является одним из факторов, который повышает риски возникновения любого заболевания. Но в случае с педикулезом это точно не основная из причин. Если в стрессе вы не клали голову на плечо к носителю вшей, то педикулезу взяться неоткуда.Вши бывают трех видов: головные, лобковые, платяные.ГоловныеГоловные наиболее распространены, но и поддаются диагностике легче всего. Основным симптомом заболевания является сильный зуд кожи. Он появляется из-за того, что паразиты, питаясь кровью, выделяют вещество, препятствующее ее свертываемости. Организм воспринимает его как своеобразный аллерген и реагирует соответственно. Каждый паразит откладывает порядка десяти яиц, которые крепятся к волосу за счет липкого вещества, поэтому промыть голову обычным шампунем или просто вычесать личинки — не наш метод. Нет смысла надеяться, что у чистюль, принимающих душ утром и вечером, паразиты не заведутся. Между откладыванием яиц и появлением взрослых вшей должно пройти не менее четырех недель, поэтому при данном заболевании важна своевременная диагностика, включающая осмотр и дерматоскопию. Головные вши имеют небольшой размер (до 4 мм), поэтому чаще всего их тяжело обнаружить самостоятельно. К тому же личинки (гниды) визуально можно перепутать с себореей (перхотью).ЛобковыеЛобковые вши относятся к ИППП — инфекциям, передающимся половым путем. В качестве метода профилактики рекомендуется не только соблюдение правил личной гигиены, но и, как при любых ИППП, наличие регулярного и надежного полового партнера. Презерватив от лобковых вшей не защищает. При обнаружении этого вида вшей необходимо не только применение лекарственных препаратов, но и тщательная обработка одежды и постельного белья во избежание повторного заражения. Вера в то, что мода на глубокую эпиляцию навсегда избавила человечество от лобковых паразитов, не оправдалась. Эпиляция для профилактики и лечения фтириаза (лобкового педикулеза) должна быть очень тщательной, поскольку в труднодоступных для удаления волос местах при наличии даже минимального волосяного покрова вши могут спокойно размножаться.ПлатяныеЭти передаются через одежду. Они питаются кровью человека, но при этом их укусы можно заметить исключительно на верхней не волосистой части туловища. Именно поэтому платяных вшей часто путают с клопами. На волосистой части головы они встречаются нечасто и почти никогда в области паха. Они лишь питаются за счет человека, а откладывают яйца и размножаются на одежде. Поскольку платяные вши могут выживать при достаточно высоких температурах, регулярно должна производиться не только стирка при температуре выше 40 градусов, но и глажка.Это заболевание скорее неприятное, чем опасное, и при соблюдении всех рекомендаций врача от него можно избавиться достаточно быстро. Для того чтобы обезопасить себя, соблюдайте основные правила: - пользуйтесь только своей личной расческой; - в бассейне купайтесь только в шапочке; - носите только свою одежду; - соблюдайте правила личной гигиены, не используйте чужие полотенца, губки; - меняйте постельное белье не реже, чем раз в две недели, и стирайте его при высоких температурах; - не пренебрегайте глажкой, особенно детской одежды, особое внимание уделяйте складкам и швам.Если заразился кто-то из ваших близких, важно регулярно проводить влажную уборку помещения, а также продезинфицировать все предметы одежды, которыми он пользовался в течение болезни.Хорошая новость заключается в том, что лечение проводится достаточно несложно. Сегодня в аптеках продается множество специальных шампуней, спреев и кремов, которые позволяют быстро справиться с заболеванием. Но лечение должно проводиться под наблюдением специалиста. Ведь если обработка произведена плохо, через две недели может случиться обострение. К тому же необходимо помнить о том, что все эти средства по сути своей сильнодействующие яды, и при неправильном использовании могут вызвать дерматит.