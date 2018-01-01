5 продуктов, которые становятся опасными при разогревании

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Будучи уже сваренными, некоторые продукты не переносят повторного разогревания -в них начинают образовываться опасные для организма вещества. Повторная термическая обработка этих пищевых продуктов может негативно влиять на здоровье, передает мнение экспертов Телеканал новостей «24». Свекла. Повторная термическая обработка вареной свеклы полностью лишает овощ его витаминов. Свекла содержит витамины В, Р, РР, фолиевую кислоту, клетчатку, магний, калий, йод, марганец, железо, серу, рубидий, цезий и еще целый перечень питательных компонентов, - ее употребление чрезвычайно полезно для органов сосудистой системы. Мясо. Во время повторного нагрева мясо не только теряет во вкусе. В нем уничтожаются легкоусвояемые белки, присутствие которых как раз и делает этот продукт полезным. С потерей этих белков мясо просто превращается в очень тяжелую для пищеварения пищу. Грибы. Повторная термическая обработка грибов опасна по той же причине, что и в случае с мясом, констатировали эксперты. Яйца. Не имейте привычку подогревать омлеты и яичницу, поскольку это уничтожает полезные микроэлементы из яиц, а также способствует возникновению в таких разогретых яичных блюдах токсинов и даже канцерогенов. Картофель. По словам ученых, картофель при повторном нагревании теряет наиболее значительную часть своих вкусовых качеств и полезных свойств. Например, под воздействием высоких температур распадается входящий в его состав крахмал, что не только лишает картофель питательности, но и может негативно отразиться на здоровье. Ранее МедикФорум писал о том, что в возрасте послед 30 лет людям необходимо обязательно употреблять в пищу продукты, улучшающие легочную функцию.