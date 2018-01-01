Назван лучший способ бросить курить

В исследовании участвовало почти шесть тысяч человек. Добровольцев разделили на группы, каждой из них предложили разные методы избавления от курения.Ученые из США отметили эффективность финансового вознаграждения в борьбе с курением. Об этом сообщает издание New England Journal of Medicine.В исследовании участвовало почти шесть тысяч человек. Добровольцев разделили на группы, каждой из них предложили разные методы избавления от курения. Одним рассказывали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали пользоваться никотиновыми пластырями или электронными сигаретами.Также некоторым участникам было обещано денежное вознаграждение: тем, кто воздержится от курения полгода, пообещали выплатить по $600.Участники, которым предлагали финансовые средства, показали лучшие результаты. Число бросивших курить «традиционными» способами составило 0,5–1%, в то время как заинтересованные участники эксперимента с заданием справились в несколько раз лучше.Как полагают специалисты, подобный метод может пригодиться компаниям, которые помогают своим сотрудникам избавляться от вредных привычек. По их мнению, денежное вознаграждение может стать самым эффективным способом в борьбе с курением.