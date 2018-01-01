15 «женских» симптомов рака

Женское тело подвержено постоянным изменениям – какие-то из них связаны с возрастом, какие-то с опытом беременности, родов или климакса. Большинство перемен, которые мы наблюдаем в течение своей жизни, абсолютно естественны и безопасны, но некоторые из них могут быть первыми звоночками опасных заболеваний Онкологи предупреждают: некоторые симптомы указывают на то, что в нашем теле что-то изменилось, начались процессы, которые лучше держать под контролем.Образования в груди Большинство уплотнений в груди не имеют никакого отношения к раку, но лучше показать их доктору. Обратись к врачу, если вы заметили: Морщинки и ямочки на коже Соски, которые поворачиваются внутрь Выделения из сосков Покраснение или увеличение сосков или ореолов.Вздутие живота Периодическое «надувание» живота – естественный процесс для женского организма, но если оно не проходит через неделю-другую, стоит обязательно показаться врачу. Еще более настораживающий симптом, если они сопровождаются кровотечениями или потерей веса. Постоянное вздутие живота может быть симптомом рака груди, толстой кишки, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, матки или яичников.Кровотечение между менструациями Один из поводов срочно показаться врачу – кровотечения из влагалища между месячными. Также обязательно надо показаться врачу, если у вас уже был климакс, но вы заметили кровь на белье. Это может быть симптомом рака эндометрия.Изменения кожи Изменение размера, формы или цвета родинок или других пигментных отметок, а также развитие новых пятен являются общими признаками рака кожи. Обратитесь к врачу для тщательного обследования и, возможно, биопсии.Кровь в моче или стуле Если вы заметили кровотечение при мочеиспускании или стуле и особенно если оно длится на протяжение двух дней и более, обязательно обратитесь к врачу. Кровь в моче может быть первым симптомом рака почек или мочевого пузыря, а кровь в кале – сигнализировать об опухоли в кишечнике.Изменения в лимфатических узлах Лимфатические узлы - маленькие железы, похожие на горошины. Большинство изменений в них происходят из-за распространенных инфекций. Но некоторые виды рака, включая лейкемию и лимфому, также могут вызывать разбухание лимфатических узлов и повышение их чувствительности.Трудности с глотанием Чаще всего затрудненное глотание – не повод для серьезного беспокойства, но если оно проявляется слишком часто или сопровождается рвотой и потерей веса, стоит показаться врачу. Этот симптом может предупреждать о раке горла или желудка, а также о появлении новообразований в щитовидной железе.Резкая потеря веса Большинство женщин желают, чтобы лишние килограммы волшебным образом испарились. Но если вы заметили, что 4 и более килограммов пропали, а вы не садились на диету и не занимались спортом больше обычного, стоит обратиться к врачу Резкая потеря веса – распространенный симптом рака поджелудочной железы, толстой кишки, желудка и легких.Изжога Неумеренность в еде, алкоголь или стресс могут вызвать серьезную изжогу. Чтобы убедиться, что все в порядке, измените рацион – если через неделю или две все пройдет, не о чем беспокоиться. А вот если изжога сохранится, обратитесь к врачу: постоянная изжога сопровождает рак желудка, горла или яичников.Изменения на слизистой ротовой полости Если вы курите, обратите внимание на возможное появление желтых, серых, белых или ярко-красных пятен во рту или на губах. При первых же симптомах обратитесь к врачу, чтобы исключить рак горла.Повышенная температура Высокая температура, которая появляется без видимых причин и не проходит, несмотря на все усилия – не очень хороший симптом и повод обязательно обратиться к врачу. К сожалению, это частый симптом лейкемии или другой разновидности рака крови.Постоянная усталость Да, с годами нам все сложнее сохранять привычный уровень активности, но усталость, от которой никак не получается отдохнуть – это повод немедленно обратиться к врачу. Особенно если она сочетается с какими-либо симптомами, описанными выше.Кашель Чаще всего кашель проходит сам в течение 3-4 недель. Но если вы никак не можете вылечиться и особенно если вы курите – обратитесь к врачу. Кашель – самый распространенный симптом рака легких.Боль Большинство разновидностей рака развиваются совершенно безболезненно – и это одна из причин, по которой их так трудно распознать в самом начале. Но если вы чувствуете постоянную необъяснимую боль, обратитесь к врачу.Боли в животе и депрессия Нечасто, но сочетание постоянной боли в животе и депрессии может указывать на развитие рака поджелудочной железы. Скорее всего, с вами все в порядке, но лучше обратиться к врачу – чтобы быть уверенной.