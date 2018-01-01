Почему вы часто плачете: 4 причины

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Вы усталиНехватка сна и переутомление приводят к ужасной усталости, выход из которой — слёзы. Исследование, проведённое учёными из Университета Пенсильвании, показало: если человек спит всего 4-5 часов в день, это ухудшает настроение, что может вылиться в раздражительность или даже истерику. Норма сна для каждого своя, но в среднем это 7-8 часов. Чем больше часов сна приходится на время до полуночи, тем лучше.У вас раздражение глазВсем известно, что люди плачут от лука. Это происходит из-за того, что едкие пары лука раздражают слизистую глаза. При влиянии любого — даже самого незначительного — раздражителя нервные окончания в роговице глаза «сообщают» мозгу о проблеме. Мозг пытается её решить с помощью слёз, пытаясь механически вымыть раздражителя из глаз. Дым, пыль, солнечные лучи тоже могут провоцировать слезотечение.У вас стрессКонфликтные ситуации провоцируют выброс гормонов стресса. Нарушается психическое равновесие, и эмоции требуют выход через слёзы. Если это ваш случай, то от источников стресса лучше избавляться как можно скорее. Стресс могут вызвать неадекватные соседи, взбалмошные родственники, проблемы на работе или в личной жизни. Каждую из этих ситуаций можно решить в вашу пользу. Вам стоит осознать свою ценность и понять, что никто не имеет права доводить вас до слёз и вводить в стрессовое состояние.Исследование, опубликованное в журнале Cross-Culture Research, указывает на следующий факт: больше всего мужчин и женщин плачут в богатых и развитых странах. Исследователи считают, что это происходит из-за уменьшения личного пространства и свободы, давления общества и бесконечных гонок на работе.Вы на пороге депрессииО признаках депрессии мы писали здесь. Если вы часто замечаете у себя проявления тревожности (или вам говорят об этом ваши близкие), испытываете апатию и безысходность, стоит решиться на поход к психотерапевту. Выходить из депрессивного состояния лучше под руководством опытного специалиста. Статьи по теме 6 болезней, которые могут быть причиной вашей постоянной усталости Как понять, что у вас эмоциональное выгорание Чем стресс опасен для здоровья: 7 последствий 10 способов управления стрессом