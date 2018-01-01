Рак у людей и животных: есть ли разница?

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Рак так пугает людей своей непредсказуемостью, всеядностью и смертоносностью, что вокруг этого недуга роится все больше и больше слухов, мифов и заблуждений. А на их почве разрастаются самые сумасбродные, нелепые, а порой и опасные своими последствиями теории.В числе прочего появляются время от времени слухи о том, что у какого-то биологического вида обнаружена феноменальная устойчивость к раку, и уже вот-вот будет создано лекарство от губительной болезни. Говорят также, что раком болеют только домашние животные, а дикие от этой напасти свободны. А домашние болеют потому, что «берут на себя» болезнь, которую судьба предназначила человеку-хозяину, отводя от него беду и смерть.Что в этом нагромождении домыслов правда, а что — несусветная чушь, попробует разобраться MedAboutMe.Болезнь века?Рак вполне может претендовать на это совсем не почетное звание: около 20% смертей приходится на счет онкологических заболеваний, которых насчитывается более 200. Это означает, что от рака умирает каждый пятый землянин. И специалисты прогнозируют рост этого показателя на 70% в ближайшие 40-50 лет. С учетом достижений медицины и снижением смертности от сердечно-сосудистых патологий.Больше всего случаев заболевания раком регистрируется в благополучной и мирной Дании, в пятерке лидеров — Франция, Австралия, Норвегия и Бельгия, их теснят США и Южная Корея, Ирландия и Нидерланды, а из ближневосточных стран лидирует по количеству зарегистрированных случаев болезни Израиль.Но эти цифры вовсе не означают, что в бедной Африке с плохо развитой медициной, или в густонаселенной Индии раком болеют меньше. Показатель «заболеваемости» говорит, скорее, об уровне развития и доступности медицины, позволяющей диагностировать и лечить заболевание.Именно медицина позволяет снижать уровень смертности от рака в развитых и благополучных странах. А в неразвитых причина смерти часто просто не определяется — умер себе и умер человек, кто там будет разбираться, от чего, если до ближайшего врача два дня на верблюде ехать.Примерно та же картина складывается и с диагностикой рака у животных, включая и домашних, и диких. Считается, что чаще всего раком болеют домашние породистые собаки и кошки. А про диких зверей многие вообще думают, что у них такой болезни не встречается.На самом деле все опять-таки упирается в доступность и уровень развития ветеринарии: заболевшего домашнего питомца хозяева при малейшей тревоге везут к ветеринару, а у диких животных такой возможности нет. Айболиты тоже перевелись, поэтому дикие звери болеют и умирают, не оставляя следов в ветеринарной статистике. Разрозненные и отрывочные сведения зоологи и ветеринары получают только о тех представителях животного мира, за которыми можно более-менее постоянно наблюдать: в зоопарках, заповедниках, заказниках.Вредные привычки, система питания и образ жизни у людей и зверейИздержки цивилизации — вредные привычки, неправильное питание, неестественный образ жизни, — оказывают влияние не только на людей, но и на их питомцев. Нельзя сказать, чтобы фактор образа жизни имел решающее значение для развития опухоли — раком болеют и те, кто всю жизнь тщательно следил за рационом, занимался спортом, избегал излишеств и загара. Но и отрицать негативное влияние вредных привычек тоже нельзя.Факт:Онкологические заболевания — отнюдь не принадлежность «цивилизованного мира». Археологические раскопки и исследование найденных останков наших предков доказывают: люди страдали и умирали от рака еще на заре всех цивилизаций. Признаки опухолей находят на костях древних людей, живших еще в каменном веке. Если бы сохранились мягкие ткани, наверняка признаки злокачественных образований обнаружились бы и в них.Чрезмерно обильная, жирная, напичканная химией еда попадает в желудки не только людей, но и животных. Нехватка движения, жизнь в стрессогенных условиях снижают иммунитет и способны нарушить тонкие механизмы защиты организма от сбоев.Ведь именно сбой в клеточной программе и становится причиной развития рака. Одна клетка вдруг начинает неконтролируемо и безостановочно делиться, вместо того, чтобы тихо умереть от сбоя биологической программы. Запрограммированная гибель клетки называется апоптозом, и именно отключение апоптоза позволяет образоваться и разрастаться опухоли.На сбой в программе могут влиять многие факторы: различные виды излучения, загрязненность окружающей среды веществами, способными провоцировать развитие рака (канцерогенами). Значительная роль в развитии болезни принадлежит наследственности. И у людей, и у животных.Разведение домашних животных иногда происходит с близкородственным скрещиванием — инбридингом. Это способствует закреплению в геноме «сломанных» генов, в том числе и несущих в себе предрасположенность к раку. Толковые селекционеры обращают на это внимание, остальные ведут селекцию по другим признакам и глубоким анализом себя не утруждают.У людей все сложнее: даже носителям гена предрасположенности к раковым заболеваниям никто не сможет (и даже не попробует) запретить иметь потомство. А многим и в голову не придет сделать генетический анализ до того, как планировать рождение ребенка.На сегодняшний день рак ежегодно уносит миллионы жизней — как людей, так и зверей. Люди чаще всего страдают от рака легких, желудка, молочной железы, толстой кишки и простаты. У собак лидирует рак костей, молочной железы и половых органов. Кошки болеют раком молочной железы и органов размножения — особенно, если хозяева вместо стерилизации животного пичкают его всевозможными гормональными средствами, призванными заглушить инстинкты размножения.Как правило, риску онкологических заболеваний больше подвержены люди зрелого возраста и пожилые животные, хотя молодой возраст — вовсе не гарантия того, что рак обойдет стороной. По печальной статистике, безжалостная болезнь все стремительнее молодеет…Интересно: 77% злокачественных опухолей обнаруживается у людей старше 55 лет. Ветеринары говорят, что риск развития рака значительно возрастает у собак старше 10 лет и у кошек старше 7 лет. У людей нет ни одной этнической группы или сообщества, которые были бы свободны от рака. Опухоли обнаруживаются у всех позвоночных животных, включая холоднокровных рыб, а также земноводных и рептилий. Чаще всего из всех птиц опухоли регистрируются у куриц. Видимо, потому, что именно куры во множестве разводятся человеком и ветеринары получают много материала для исследований.А что у диких животных?Киты, слоны, акулы и голый землекопКак уже было сказано, раком болеют все, от самых маленьких позвоночных до самых больших — китов и слонов. Причем, исследователи обнаруживают интересную закономерность: крупные животные болеют реже и умирают от рака тоже реже. У крыс и мышей, например, опухоли развиваются у большинства престарелых животных, а слоны раком болеют крайне редко.Сведения о том, что тот или иной вид животных мало подвержен раку, время от времени вызывают в обществе всплеск необоснованных надежд: «Вот сейчас ученые быстро все изучат и утром принесут во все аптеки готовое лекарство от рака».Так случилось в прошлом веке, например, когда появилась информация о том, что черноморская акула катран не болеет раком, и потому из нее можно сделать спасительное лекарство. Пока ученые исследовали катрана вдоль и поперек, искали причины, по которым эта рыба редко страдает от онкологии, шарлатаны наводнили рынок «лекарствами от рака», сделанными «из акульего хряща». Недобросовестные предприниматели наживались на человеческом горе, а исследователи тем временем с разочарованием убедились в том, что катрана можно оставить в покое: никаких особенных веществ в его организме не содержится. А если и есть какой-то секрет, то к людям он неприменим.Еще одна история длилась довольно долго, и объектом пристального внимания ученых стали мелкие, непривлекательного вида, жители африканского континента: голые землекопы. Эти существа заинтересовали ученых необыкновенно долгой для грызунов жизнью: землекопы живут около 30 лет, при этом практически не старея и обладая превосходным иммунитетом. Именно иммунная система и стала объектом изучения — вдруг в ней найдется средство подавлять неконтролируемый рост раковых опухолей? Группа российских ученых даже получила награды за изучение колонии землекопов. Но потом лысенькие слепые зверюшки исследователей все-таки разочаровали: злокачественные опухоли обнаружились и у них.Сейчас пришла очередь гигантов: китов и слонов. Раком они болеют, но вот смертность от этой болезни у великанов низкая. Причины этого и стали предметом изучения.У китов есть интересная особенность: при образовании злокачественной опухоли вокруг нее из окружающих клеток формируется плотная оболочка, заключающая опухоль в капсулу. Неоплазия у китов не формирует новые кровеносные сосуды для своего питания и роста, не распространяется на другие органы. Закапсулированная, лишенная питания опухоль становится нейтральной и практически безвредной.У слонов механизм защиты работает иначе: возникновение раковой клетки, неконтролируемо делящейся, вызывает активизацию жесткой программы апоптоза, и «испорченные» клетки погибают. За включение апоптоза отвечает ген p53, антионкоген. Так вот: у человека в организме имеется всего две копии p53. У азиатского слона таких копий 30, у африканского — 40. Что вполне коррелируется с уровнем смертности от рака: 20% у людей и не более 5% у слонов.Получится ли у биотехнологов найти способ снабдить человеческий геном дополнительными копиями p53? Хотелось бы надеяться.Почему человек чаще болеет раком?Однозначного ответа не найдено. Нельзя отрицать негативную роль, которую играют вредные привычки, свойственные человеку, подверженность стрессу из-за жизни в условиях высокой плотности населения, испорченная экология. Но даже домашние или обитающие рядом с человеком, в тех же условиях, животные болеют раком реже, чем он.Есть гипотеза, что все дело в развитом головном мозге человека: ценой такого развития стала большая уязвимость организма и снижение устойчивости к раку.Комментарий экспертаДжон Макдональд, генетик, молекулярный биолог, исследователь ракаЯ давно обратил внимание на тот факт, что человек болеет раком намного чаще даже тех животных, которые наиболее близки генетически. Гены шимпанзе, например, совпадают с человеческими на 98%. Но при этом у наших ближайших биологических "родственников" риск заболеть раком значительно ниже.Наша группа долгое время занималась изучением работы генов в разных тканях организма человека и обезьяны. Оказалось, что одни и те же гены, ответственные за запрограммированную гибель клеток (апоптоз), у человека и животных работают по-разному: у человека апоптоз значительно менее эффективен.Мы предположили, что снижение эффективности апоптоза может быть связано с развитием большого головного мозга и интеллекта. Теория еще не доказана, но мы продолжаем работу, и надеемся в будущем подкрепить свою гипотезу результатами экспериментов.