Ученые рассказали, что именно вызывает появление перхоти
Этот вывод ученые сделали по итогам эксперимента, в котором приняли участие 58 человек 18-60 лет. В рамках научной работы ученые брали соскоб с поверхности головы. Некоторые из них страдали от перхоти, при этом все участники эксперимента мыли голову за 48 часов до исследования.
Оказалось, на поверхности головы обитает два вида бактерий - Propionibacterium и Staphylococcus. У здоровых людей преобладает первый вид микроорганизмов, а у людей с перхотью - второй. Таким образом, антигрибковые средства никогда не сработают. Ключ к успеху - выравнивание бактериального баланса Propionibacterium и Staphylococcus.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Разное
Добавить комментарий