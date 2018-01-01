Ученые рассказали, что именно вызывает появление перхоти

Принято считать, что за появлением перхоти у человека стоит грибок Malassezia. Но сотрудники Шанхайского университета заявляют: перхоть возникает в результате изменения состава бактериального сообщества, обитающего на коже головы, а не из-за действия одно лишь грибка.Этот вывод ученые сделали по итогам эксперимента, в котором приняли участие 58 человек 18-60 лет. В рамках научной работы ученые брали соскоб с поверхности головы. Некоторые из них страдали от перхоти, при этом все участники эксперимента мыли голову за 48 часов до исследования.Оказалось, на поверхности головы обитает два вида бактерий - Propionibacterium и Staphylococcus. У здоровых людей преобладает первый вид микроорганизмов, а у людей с перхотью - второй. Таким образом, антигрибковые средства никогда не сработают. Ключ к успеху - выравнивание бактериального баланса Propionibacterium и Staphylococcus.