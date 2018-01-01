Обеды в компании делают людей счастливее, показало исследование
Чтобы выяснить, что делает людей несчастными, специалисты провели опрос. Исследователи установили: у людей, принимавших пищу в одиночестве, уровень счастья оказался на 7,9 балла ниже среднего. Психические расстройства (депрессия, панические атаки, компульсивное поведение, тревожное расстройство) снижали уровень счастья на 8,5 балла. Кроме того, приемы пищи с другими людьми оказались тесно связны с превышением уровня благополучия. Общение в социальных сетях и мессенджерах таким же эффектом не обладало.
Ранее ученые выяснили: семья не влияет на продолжительность жизни. А вот встречи с друзьями продлевают жизнь примерно на 7%. Исследователи отмечают, что общение с членами семьи может повышать уровень стресса. Стресс, в свою очередь, пагубно сказывается на продолжительности жизни. Специалисты учли другие переменные, включая возраст и социально-экономический статус людей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил klava в категорию Психиатрия
Добавить комментарий