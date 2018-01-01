Обеды в компании делают людей счастливее, показало исследование

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Британские ученые обнаружили: благополучие человека зависит от того, как он принимает пищу. Оказывается, употребление пищи в одиночестве может негативно отразиться на психологическом состоянии. А обед в компании друзей или родственников помогает человеку почувствовать себя счастливее.Чтобы выяснить, что делает людей несчастными, специалисты провели опрос. Исследователи установили: у людей, принимавших пищу в одиночестве, уровень счастья оказался на 7,9 балла ниже среднего. Психические расстройства (депрессия, панические атаки, компульсивное поведение, тревожное расстройство) снижали уровень счастья на 8,5 балла. Кроме того, приемы пищи с другими людьми оказались тесно связны с превышением уровня благополучия. Общение в социальных сетях и мессенджерах таким же эффектом не обладало.Ранее ученые выяснили: семья не влияет на продолжительность жизни. А вот встречи с друзьями продлевают жизнь примерно на 7%. Исследователи отмечают, что общение с членами семьи может повышать уровень стресса. Стресс, в свою очередь, пагубно сказывается на продолжительности жизни. Специалисты учли другие переменные, включая возраст и социально-экономический статус людей.