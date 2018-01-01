Эти способы помогут быстро избавиться от мешков под глазами

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Врач рассказал о причинах возникновения и методах борьбы с неприятным явлением.Высокий темп жизни и постоянный фоновый стресс стали причиной появления множества проблем со здоровьем. А, как известно, кожа является лакмусовой бумажкой, на которой проявляются все сбои в организме.Одним из серьезных кожных проявлений проблем со здоровьем являются синяки и мешки под глазами. Этот, казалось бы, незначительный косметический дефект существенно снижает качество жизни любой женщины, поскольку выглядит весьма неэстетично, да еще и визуально старит.Прежде, чем приниматься за решение этой проблемы, разберемся в причинах ее возникновения. Но для начала, выясним, что же из себя представляют синяки под глазами? В большинстве случаев это кровеносные сосуды, просвечивающие сквозь тонкую и бледную кожу, реже – пигментация кожи. Что касается причин, их достаточно много, а потому разделим их на несколько логических групп:Возрастные изменения – с возрастом кожа становится тонкой, сухой и морщинистой, подкожная жировая клетчатка деградирует и сосуды становятся заметны. Кроме того, с возрастом любая кожа становится склонной к гиперпигментации, что и проявляется в виде темных кругов у глаз. Предупредить их появление гораздо легче, нежели потом избавляться, а потому дерматологи и косметологи в один голос советуют тщательно и систематически ухаживать за чувствительной кожей вокруг глаз еще с молодости.Синяки, вызванные неправильным образом жизни, в большинстве своем быстро и легко проходят при применении различных средств. Причин их появления бесчисленное множество: недосыпание, стрессы и нервное перенапряжение, курение, длительное сидение у монитора компьютера, нерациональное питание, бедное витаминами (в первую очередь аскорбиновой кислотой) и минералами (а именно железом), употребление крепкого чая или кофе перед сном. Если причина синяков под глазами в неправильном образе жизни, то оптимальный способ избавиться от них – изменить свои привычки.Синяки, обусловленные хроническими или аллергическими заболеваниями. Часто именно на коже проявляются первые симптомы заболеваний, поэтому, если вы молоды и ведете здоровый образ жизни, при появлении этого косметического дефекта обратитесь к врачу. Темные круги под глазами могут свидетельствовать об аллергических реакциях, проблемах в работе почек, печени, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы.Если же вы исключили вероятность проблем со здоровьем, перешли на здоровый образ жизни, а синяки не спешат исчезать, пора принимать меры. Есть 2 пути, как убрать синяки под глазами: аппаратная косметология и народные средства. Аппаратная косметология предлагает следующие процедуры: фототерапия, фракционная мезотерапия, лимфодренаж, электростимуляция и всевозможные маски. Все эти методы направлены на укрепление сосудов, уменьшение отеков, разрушение темного пигмента, стимуляцию синтеза коллагеновых волокон.Если же по тем или иным причинам вы не можете или не хотите обращаться к косметологу, народная медицина представляет вашему вниманию целый арсенал не менее эффективных методов, как убрать синяки под глазами в домашних условиях.Если проблема темных кругов для вас постоянная, а не следствие бессонной ночи, ежедневно с утра протирайте кожу под глазами кубиком льда. Лучше, если это будет травяной отвар (например, каледулы или шалфея) или минеральная вода. Как вариант, можно смочить ватный тампон в холодном крепком черном или зеленом чае и протереть кожу. Можно также чередовать холодный и горячий компресс для век и кожи под глазами из отваров трав (ромашка, укроп, мята, петрушка) или чая. Заканчивать процедуру всегда следует холодным компрессом, а затем нанести питательный крем.Маски из свежих овощей и фруктов также благотворно влияют на состояние кожи. Ломтики свежих фруктов (яблоко, груша, абрикос) или овощей (огурец, кабачок) необходимо накладывать на веки и область вокруг глаз на 10-15 минут, а затем смыть теплой водой.Отдельно стоит упомянуть картофельные маски. Ее можно использовать как в сыром виде, так и вареную. Кольца сырого картофеля можно накладывать на область глаз, как описано выше. Или же приготовить картофельное пюре со сливками, дать ему слегка остыть и накладывать так же.Маска из смеси меда с кефиром (смешать ингредиенты до кремообразной консистенции), накладываемая перед сном, также поможет придать коже здоровый вид.Если причина вашей проблемы заключается в возрастной пигментации, не отчаивайтесь, маска с ретинолом поможет вам вернуть коже молодость и здоровый вид. Для этого накладывайте на кожу в области глаз смесь сливок или густой сметаны с лимонным соком и несколькими каплями масляного раствора ретинола (продается в аптеках в растворе или в капсулах).Чтоб улучшить кровоснабжение кожи у глаз, регулярно выполняйте специальные упражнения. С закрытыми глазами подвигайте глазными яблоками верх-вниз и вправо-влево, затем несколько вращательных движений по часовой стрелке и против. Затем совершить несколько быстрых морганий и с открытыми глазами мысленно нарисовать в воздухе треугольник. Повторяйте эти упражнения ежедневно, особенно, когда проводите много времени за компьютером. Кроме более здорового цвета кожи вокруг глаз, эта гимнастика способствует укреплению глазных мышц и снятию напряжения, что поможет вам долгие годы сохранять острое зрение.Существует масса способов убрать синяки под глазами, однако всем известно, что предупредить легче, нежели потом исправлять. Исходя из этого, старайтесь тщательно и регулярно ухаживать за кожей вокруг глаз: своевременно очищать от косметики, использовать специальные увлажняющие средства, приобретать только качественную косметику и вести здоровый образ жизни. Соблюдение этих нехитрых правил обеспечит вашей коже здоровье и красоту на долгие годы.