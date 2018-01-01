Виды головной боли

Головная боль весьма частое явление. Причины боли самые различные и возникает она, порой неожиданно, у людей самых разных возрастных групп. Необходимо понимать, что боль появляется по какой-то причине. Если это происходит достаточно часто, то это серьезный повод для визита к врачу, который сможет правильно выявить причину, поставить диагноз и назначить лечение.Основные причины постоянных головных болей основываются на заболеваниях нервов, черепно-мозговой травмы, мигрени и некоторых других заболеваний. На сегодняшний день современная медицина обладает огромным арсеналом средств, для успешного лечения заболеваний связанных с головными болями.Вот основные виды головных болейГоловная боль напряжения (ГБН). Это самый распространенный тип боли, с ней периодически сталкивался почти каждый. Существует две категории ГНБ.Первая — когда боли возникают случайно и проходят короткими, эпизодическими приступами. Причина обычно во внешних раздражителях или переутомлении. Боль характеризуется в виде давления или сжатия, может распространятся на шею и затылок, обычно болит не очень сильно, но в некоторых случаях бывает очень интенсивной.Вторая категория называется хронической, это когда головная боль периодически усиливается или ослабевает, но полностью не проходит.Мигрень. Причина этого заболевания до конца не изучена. Отдельные ученые считают, мигрень генетическим заболеваем, а другие воспалением в системе головного мозга. Этой болезнью страдают в основном женщины, возникает чаще в возрасте от двадцати до тридцати лет. Боль появляется в какой-то части головы, о чем говорит само название болезни, которое означает «половина головы». Боли возникают за счет происходящих в головном мозге биохимических реакций, при этом изменяется размер артерии в головном мозге. Когда изменяется уровень серотонина в мозгу, кровь проходит через вены, а не как обычно через каппиляры. Что и провоцирует приступы.Кластерные головные боли. Это самая острая и интенсивная форма, бывали случаи, когда приступ приводил к попыткам суицида. Приступ может проходить на протяжении тридцати минут, реже до часа, и возможен повторный приступ в течении дня. Боль обычно появляется утром или в вечернее время. Приступы могут происходить на протяжении нескольких недель, а потом долгое время не провялятся. Эти боли могут быть связаны с переменой сезона и возможно связаны с аллергическими реакциями. Кластерные боли чаще встречаются у мужчин.Гормональные головные болиГормональные головные боли. Эти боли в основном связаны с функционированием гормонов. В большинстве случаев от этого страдают женщины, хотя и у мужчин тоже встречаются гормональные головные боли. Гормональные боли бывают разных типов.Предменструальная головная боль возникает в период перед началом менструации с такими проявлениями как боли в суставах, хроническая усталость, может появиться сыпь на коже, возникнуть запор.Менструальная боль провоцируется гормоном эстрогена, очень напоминает мигрень, возникает в области лба. Часто сопровождается повышенной чувствительностью к внешним раздражителям, громким звукам и яркому свету, может появиться тошнота. Но такие симптомы носят индивидуальный характер.