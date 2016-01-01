Стало известно, от чего россияне умирают на работе

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) выяснили, от чего россияне чаще всего умирают на рабочем месте.В ведомстве проанализировали несчастные случаи, не связанные с производством. Так, в течение 2017 года в России на рабочих местах было зафиксировано 2,6 тысячи несчастных случаев (не связанных с производством) со смертельным исходом.По информации «Известий», этот показатель на 5 % превысил данные 2016 года.Самой частой причиной смерти на работе назвали общие заболевания (85 % случаев). В основном это болезни сердца (75 %) и сосудов (8 %). Медики подчеркнули, что сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной летальных исходов в России не только на рабочих местах.На втором месте – самоубийства (4,26 %) и алкогольные отравления (3,38 %). По мнению экспертов, это связано со стрессами и большими нагрузками.По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской профилактике Сергея Бойцова, в группе риска находятся мужчины. Известно, что 39 % российских мужчин не доживают до 60 лет, при этом 32 % смертей ассоциированы с потреблением алкоголя.