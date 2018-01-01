Как на нас влияет постоянный недосып?

Если вам кажется, что отсутствие полноценного сна влияет исключительно на наше настроение, внешний вид и продуктивность – вы сильно (очень сильно!) ошибаетесь. На самом деле систематический недосып нарушает работу всего организма в целом и вредит вашему здоровью. Звучит все это как страшилки от особенно чувствительных врачей – но у нас для вас есть сразу три неоспоримых факта, которые быстро заставят вас пересмотреть свой режим.Вы не просто начинаете хуже соображать: исследования показывают, что недосып замедляет активность клеток мозга, и вы, как следствие, оказываетесь просто неспособны реагировать на происходящее вокруг должным образом. Отсюда заторможенность, нулевая продуктивность и совершенная невозможность принимать какие бы то ни было решения. Если вы слишком долго находитесь в таком состоянии, последствия могут оказаться печальными (вы же не хотите потерять работу?).Ученые доказались: дефицит сна влияет еще и на гиппокамп – это часть головного мозга, которая участвует в формировании эмоций и консолидации памяти. Всего каких-то пять часов недосыпа в неделю – и на хорошее настроение (и хорошую память) можете даже не рассчитывать.И напоследок необычный факт: люди, которые регулярно недосыпают, в большей степени склонны рисковать и принимать импульсивные и необдуманные решения.