Ходьба по лестнице полезна при недосыпе
«При ходьбе по лестнице получаемый организмом прилив сил вполне сопоставим с употреблением 50 мг кофеина», - установили в итоге авторы проекта.
Кстати, более ранние исследования обнаруживали, что при ходьбе по лестнице усиление кровотока благотворно действует на мозг, защищая человека от развития возрастного слабоумия. Также, по данным МедикФорума, при ходьбе по лестнице можно потерять сразу очень большое количество калорий.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kolonka в категорию Разное
Добавить комментарий