Ходьба по лестнице полезна при недосыпе

Ученые утверждают: во время ходьбы по лестнице организм получает заряд бодрости, сопоставимый с употреблением кофеина. Американские исследователи из Университета Джорджии обнаружили, что быстрая ходьба по лестнице может эффективно помогать обрести хорошую физическую форму сразу после сна. Такой вид физических нагрузок не только отлично бодрит, но и способствуют выработке выносливости, крайне полезного качества для здоровья сердца и сосудов. В пользу того, что ходьба по лестнице может стать эффективной заменой бодрящему утреннему кофе, говорят результаты исследования с участием студенток, которые спали не более 6,5 часов. Их разделили на две группы, в одной из которых принимались таблетки с кофеином и плацебо, а в другой вместо кофеина следовало на протяжении 10 минут в быстром темпе подниматься по лестнице.«При ходьбе по лестнице получаемый организмом прилив сил вполне сопоставим с употреблением 50 мг кофеина», - установили в итоге авторы проекта.Кстати, более ранние исследования обнаруживали, что при ходьбе по лестнице усиление кровотока благотворно действует на мозг, защищая человека от развития возрастного слабоумия. Также, по данным МедикФорума, при ходьбе по лестнице можно потерять сразу очень большое количество калорий.