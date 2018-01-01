Антидепрессанты приводят к набору веса

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Исследователи делали поправки на другие факторы, которые способны влиять на вес, — возраст, наличие хронических болезней, курение и прием других лекарств.Среди пациентов, которые не принимали антидепрессанты, вес повысился на 5 % только у 8,1 % респондентов. А вот у тех, кто принимал лекарства для борьбы с депрессией, цифра составляла 11,2 %. После 3 лет приема антидепрессантов риск прибавления 5 % от массы тела в год возрос до 46 %.Исследование показало, что риск появления лишнего веса является самым большим на второй и третий год приема антидепрессантов. В последующие 6 лет риск также остается повышенным. Ученые анализировали влияние на массу тела приема 12 самых распространенных видов антидепрессантов. Так, препарат миртазапин (другое название — ремерон) в половине случаев приводил к прибавке веса пациентов не менее чем на 5 % от массы тела до приема лекарств. Лекарство циталопрам увеличивало риск набора в весе на 26 %.В результате исследования специалисты выяснили, что вероятность попасть в группу людей с избыточным весом или ожирением из-за приема лекарств от депрессии увеличивается на 29 процентов. И такой же риск у людей, уже имеющих лишний вес, получить ожирение при приеме антидепрессантов.