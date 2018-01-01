Спрей для носа спасет пациентов после инсульта от параличей

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Ученые из Университета Хельсинки разработали назальный спрей, способный приостановить повреждения мозга и тела, вызываемые инсультом. Лекарство увеличивает вероятность пациента восстановиться после опаснейшего мозгового нарушения. Доставляемое через нос лекарство может увеличить вероятность полного восстановления здоровья у пациентов, столкнувшихся с инсультами. Речь идёт о лекарственном препарате налоксон, который в медицине применяется более полувека в деле лечения жертв передозировок опиоидными наркотиками вроде героина. Однако теперь ученые полагают, что налоксон может помочь значительно большему количеству людей. В частности тем, кто столкнулся с ишемическими инсультами, вызванными тромбами в мозге. Проведенные учеными из Университета Хельсинки исследования показали, что использование налоксона в качестве назального спрея дважды в день в течение недели после инсульта наполовину ликвидировало повреждения мозга за счёт уменьшения уровня воспалений и расширения кровеносных сосудов, по которым к поврежденным зонам мозга доставлялась насыщенная кислородом кровь. Отметим, что эти эксперименты проводились на лабораторных крысах. Назальный спрей с налоксоном уменьшил вероятность развития частичного паралича или голосовых нарушений, которые часто наблюдаются среди жертв инсульта из-за отмирания части мозга, лишенной притока крови. В течение нескольких следующих лет исследователи из Финляндии планирует испытать назальный спрей на пациентах, столкнувшихся с инсультами. Только в России около 300 человек ежедневно умирают от этого острого нарушения мозгового кровообращения. Приблизительно в 85% случаях инсульты бывают ишемическими, то есть вызываемыми тромбами в мозге. Оставшиеся 15% приходятся на геморрагические инсульты, то есть классические кровоизлияния в мозг.