Физкультура помогает справиться с зависимостью

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Ученые пришли к выводу о том, что ежедневные аэробные упражнения могут специфическим образом влиять на мозг и помогают человеку побороть зависимость.«Аэробные упражнения помогают лечить зависимость, изменяя систему распределения дофамина головным мозгом», - заявили, в частности, авторы нового исследования, сотрудники Университета штата Нью-Йорк в Буффало.По данным исследователей, ежедневные аэробные упражнения оказывают воздействие на мезолимбический путь дофамина в мозг. Дофамин – это ключевой нейромедиатор, связанный с нарушениями поведения. Активность, с которой осуществляется мезолимбический путь, играет существенную роль в механизмах памяти, эмоций, обучения и нейроэндокринной регуляции. Кроме того, это влияет на продуцирование чувств удовольствия. Как пишет MedicalXpress, сообщивший об этой находке ученых, аэробные упражнения увеличивают частоту сердечных сокращений, дыхание и циркуляцию кислорода через кровь – в этом состоит их важное преимущество как фактора, улучшающего мозговую деятельность. В ряде других исследований аэробные упражнения связывались специалистами с крайне полезными для психического здоровья эффектами снижения стресса, тревоги и депрессии. В этот раз ученые констатировали, что регулярные аэробные упражнения помогают предотвратить начало, увеличение и рецидив использования таких веществ как алкоголь, никотин, стимуляторы и опиоиды. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были исследованы механизмы зависимости от сладкого, которая в итоге была признана «врожденной особенностью» людей, более сильной, чем просто привычка.