Первые действия при укусе клеща

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Укус клеща может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому нужно в любом случае обратиться за помощью к профессионалам.Медики призывают обращаться в травмпункты, даже если клеща удалось вытащить самому. Врач-инфекционист городской поликлиники №3 Илья Акинфеев утверждает, что симптомы заражения могут появиться в течение 10 дней после укуса. Болезнь Лайма, он же боррелиоз, клещевой энцефалит – эти серьезные болезни можно подхватить от клеща.По статистике от клещевых инфекций каждый год умирает около 30 человек. Поэтому после укуса нужно следить за состоянием организма. Основные симптомы: жар, тошнота, головная боль, учащающееся сердцебиение и даже галлюцинации.- Болезнь Лайма поражает кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. Проявляется повышением температуры тела в сочетании с мигренями, ознобом, мышечной и суставной болью, - рассказал Илья Акинфеев.Воспаление от укуса клеща при болезни Лайма увеличивается порой до 20 сантиметров в диаметре, а иногда и больше. При этом болезнь Лайма – как раз пример заболевания, при котором изначальное воспаление на месте укуса может пройти, а затем проявиться снова.- Некоторые заболевания переходят в хроническую стадию и могут проявиться через несколько дней после укуса, - рассказал врач-инфекционист.Клещевой энцефалит – это вирусная инфекция, которая поражает головной и спинной мозг. Болезнь проявляется в виде лихорадки, судорог, рвоты и нарушения координации. Энцефалитного клеща можно встретить не везде. Лечащий врач в поликлинике может рассказать, есть ли на территории, где находится ваш дачный домик, энцефалитные клещи.Надежный способ обезопасить себя от заражения такими серьезными заболеваниями – вакцинация. Если болезнь Лайма и клещевой энцефалит можно подхватить от «отечественных» клещей, то перечень болезней, разносимых их зарубежными собратьями, еще шире. Москвичам, которые едут за границу, лучше заранее проконсультироваться по поводу обитания на конкретной территории тех или иных переносчиков инфекции. В поликлиниках Департамента здравоохранения можно сделать бесплатную прививку. В этом сезоне прививки от энцефалита сделали уже более 17 тысяч человек.Чтобы минимизировать риск укуса клещом, природные территории в черте города буквально «очищают» от клещей вручную.- Применение химических препаратов может привести к массовой гибели диких животных и домашних животных вследствие отравления. Мосприрода использует экологические меры борьбы с клещами: уборку валежника, стрижку и обрезку кустарников, выкашивание травостоя вдоль дорожно-тропиночной сети и другие рекомендованные способы, - рассказали в пресс-службе ведомства.Смертельные случаиСтранный случай произошел в прошлом году в Приморье. Мужчина обнаружил на себе клеща, сдал его на исследование и выяснил, что насекомое опасно. Тем не менее, эта новость не сподвигла жертву укуса к активным действиям. В течение четырех дней мужчина не обращался за помощью. В итоге к врачам он все-таки попал, но в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.В Архангельской области год назад мужчина скончался от крымской геморрагической лихорадки. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что это был первый за семь лет летальный случай заболевания. Причиной стал именно укус клеща.В 2015 году жертвой клеща стал 76-летний пенсионер из Свердловской области. Врачи установили, что причиной смерти мужчины стал именно клещевой вирусный энцефалит. В этом же году настоящую эпидемию наблюдали на Урале, где с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали порядка 360 человек. По итогам обследования заболевание выявили у каждого десятого.