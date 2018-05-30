Пиво защищает женщин от смертельно опасного заболевания

Американские ученые обнаружили, что женщинам полезно пить пиво – этот напиток защищает их от развития смертельно опасного заболевания. О том, что женщинам полезно несколько раз в неделю употреблять пиво, рассказали исследователи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.«Долгосрочное, но умеренное употребление алкоголя, возможно, помогает снизить риск развития ревматоидного артрита у женщин», – констатировали научные специалисты.В пользу данного вывода говорят результаты аналитической работы гарвардских ученых, которые изучили данные двух исследований с участием почти 250 000 женщин. Они установили, что употребление некоторых сортов пива два-три раза в неделю давало самый лучший эффект снижения риска развития ревматоидного артрита – вероятность заболевания при этом уменьшалась на 31 процент. Исследователи пока не могут объяснить, как именно физиологически пиво помогает женщинам снизить риск развития ревматоидного артрита. Ревматоидный артрит – аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризуемое симметричным поражением хрящевой и костной ткани. Заболевание нередко сопровождается развитием широкого спектра системных проявлений, без своевременного лечения приводит к деформации и нарушению функций суставов, ухудшению качества жизни, инвалидности и преждевременной смерти. Ревматоидный артрит может появиться в любом возрасте и чаще всего поражает кисти, пальцы, колени, стопы, локти. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был определен самый полезный напиток для здоровья человека.