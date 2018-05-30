Пять причин головной боли

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Она нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. Не только любовь, но и головная боль. На работе, на свидании, прогулке с друзьями — мигрень не выбирает удачный момент. Действует решительно, бьёт точно в цель. Мы ощущаем дискомфорт и достаём из сумки обезболивающее. Скорее притупить неприятные ощущения. Врачи советуют — прежде чем бороться с последствиями, нужно разобраться с причиной. На пустом месте боль не возникает.Почему болит голова? На этот вопрос может быть с десяток ответов, и каждый из них — правильный. Отравление несвежей котлетой, остеохондроз, гипертония, рак мозга — вот возможные варианты. Также голова может болеть из-за проблем… в голове. Оказывается, нерешённые психические проблемы могут спровоцировать недомогание.Мы попросили врачей разных специальностей рассказать — почему в черепной коробке возникают неприятные ощущения. Одна из распространённых причин — атеросклероз сосудов мозга (отложения на стенках). Головная боль — один из ранних симптомов этого недуга. Как такую боль отличить от остальных?— При атеросклерозе боль как бы охватывает всю черепную коробку, сопровождается ощущением тяжести, «наполненности» головы. К концу рабочего дня, когда человек устал, она обычно усиливается, ещё — когда выпил алкоголь, — рассказала врач-невролог Марина Николаенко.Ещё одна причина головной боли — высокое или низкое давление. Два неприятных недуга. Голова болит по-разному, но одинаково сильно. Первый чаще настигает людей пожилого возраста, второй — молодого. Особенно уязвимы перед болезнью худые люди астенического телосложения.— При высоком (давлении — ред.) боль сосредоточена в области затылка и висков, она пульсирующая. При низком — создаётся ощущение, что она как бы «разлита» по всей голове. Её сопровождает слабость, сонливость, — резюмировала Марина Николаенко.Избавиться от болей в первом случае можно при помощи таблеток, снижающих артериальное давление, и специализированной, обезжиренной диеты. Во втором — помогут тонизирующие препараты и физические нагрузки.Позвоночник не зря называют «основой жизни». Если с ним возникают проблемы, страдает весь организм. Когда позвоночный столб зажимает один из черепно-мозговых нервов, входящих в головной мозг, это больно. Причём человек не сразу понимает, что у него защемление. Он «грешит» на всё подряд: погоду, природу, недосып.Carolco PicturesКадр из фильма «Вспомнить все»— Защемление нервов может вызывать головную боль. Эти головные боли очень мучительные, «стреляющего характера». Может быть зажат большой затылочный нерв, тройничный нерв и другие, — резюмирует мануальный терапевт, рефлексотерапевт Владимир Карпенко.У врача-терапевта Анжелики Шакировой своя версия появления боли.— Головная боль может быть симптомом какой-нибудь интоксикации. Например, простуда с повышением температуры тела, либо пищевое отравление. Токсины вызывают отечность, повышение внутричерепного давления, — говорит она.Врач отмечает — боль при простуде, гриппе, алкогольном отравлении имеет одну природу. Когда печень и почки выведут все «вредности» из организма, боль пройдёт.Ещё интоксикация может случится из-за неправильной работы кишечника, — добавляет врач Владимир Карпенко. Например, при запоре токсины накапливаются в кишечнике, попадают в кровь и доходят до головного мозга.Усталость и недостаточное количество сна также могут быть причинами головной боли — когда человек полноценному 8-часовому сну предпочитает другие дела.— Когда мы недосыпаем, головная боль может возникать из-за изменения артериального давления — его повышения или понижения. Также голова может заболеть, если вечно сонный человек злоупотребляет кофе или энергетиками. Кофеин вызывает спазм сосудов.Клинический психолог, телесный терапевт Валентин Денисов-Мельников поддерживает распространённую теорию, что все болезни — от нервов.— Когда мы нервничаем, мы напрягаемся, сжимаемся, как бы пытаемся «втянуть голову» в плечи. Когда такая телесная реакция повторяется многократно, она ведёт к механическим зажимам. Происходит нарушение кровотока и течения энергии в организме. Возникает боль, — рассказал он.Когда головная боль вызвана подобными зажимами отлично помогает массаж, телесная терапия и консультация психолога, который научит отпускать напряжение.Совет от врача-невролога Татяны Мокиной:Каждый раз, когда заболела голова, нужно в календаре отмечать кружочком, а также помечать, была выпита ли таблетка или нет, с указанием, что именно за препарат. В конце месяца нужно подвести итог: количество болей и количество таблеток. Если у пациента в течении года 15 дней болит голова-то это уже звонок о тяжелой форме и необходимо обращение к врачу.