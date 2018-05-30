8 сигналов организма о болезнях, которые отражаются на нашем лице

Человеческий организм — крайне сложная и умная система, ведь при развитии каких-либо заболеваний он сразу же пытается сообщить нам о недуге, чтобы мы могли разобраться в его причине. Лицо — одна из тех частей тела, на которой очень быстро проявляются симптомы многих бо8 сигналов организма о болезнях, которые отражаются на нашем лицелезней. Порой пристальный взгляд на своё отражение в зеркале способен оценить состояние здоровья и даже предотвратить недуг.Эксперты рассказали о 8 распространённых дефектах, проявляющихся на лице, а также о каких болезнях они могут свидетельствовать.1. Шелушащаяся кожаВ большинстве случаев шелушение кожи свидетельствует о дефиците витаминов А и В2. Избавиться от данной проблемы поможет правильный рацион. Однако, если шелушение сопровождается сильным зудом, лучше проконсультироваться с врачом, поскольку это может говорить о наличии грибка или аллергической реакции.2. Красный носНа носу расположено множество кровеносных сосудов, расширение которых и приводит к изменению цвета. Причиной покраснения может быть аллергия, насморк, резкие перепады температуры, стресс. Однако, если нос остаётся красным на протяжении длительного периода времени, не лишним будет обратиться к специалисту. Возможно, это повод обратить внимание на состояние сосудов и пересмотреть свой образ жизни.3. Сыпь в виде бабочкиСыпь на лице нередко появляется вследствие использования некачественной косметики, смены климата, аллергии или злоупотребления сладким. Но, если она принимает форму бабочки, охватывая обе щеки, это может быть симптомом системной красной волчанки. Данное заболевание сопровождается также болью в суставах, онемением пальцев на холоде и лихорадкой. В этом случае настоятельно рекомендуем вам как можно скорее обратиться к врачу.4. Шелушение кожи в области носа и ртаПричины дефектов кожи в этой области могут быть разные, в большинстве случаев шелушение говорит о дефиците в вашем организме основных витаминов — А, В, С и Е. Решить проблему может пересмотр своего рациона. Советуем вам также сдать необходимые анализы, чтобы определить, каких именно витаминов вам не хватает.Кроме того, под носом может наблюдаться мацерация кожи, возникающая при рините различной этиологии, особенно характеризующимся упорным течением и водянистым отделяемым.5. Потрескавшиеся губыЕсли данный симптом сопровождается мышечной слабостью в уголках рта, это может свидетельствовать о недостатке витамина В2 (рибофлавина). Устранить его дефицит поможет включение в рацион таких продуктов, как арахис, соя, груши, персики, цветная капуста. Но перед пересмотром своего питания не лишним будет проконсультироваться со специалистом.Кроме того, потрескавшиеся губы могут указывать на хейлит, среди причин развития которого эритематоз (системная красная волчанка), псориаз, сифилис, туберкулез, красный плоский лишай.6. Мешки и тёмные круги под глазамиОчень часто тёмные круги являются унаследованной чертой, однако, если этот признак появился у вас недавно, необходимо разобраться в причинах. К ним могут относиться: курение, аллергия, гормональный сбой, недостаток сна, злоупотребление солёной пищей, кофе или алкоголем, хроническая интоксикация организма, хронический тонзиллит. После избавления от источника проблемы тёмные круги и мешки под глазами должны пройти, а для временной маскировки дефекта можно использовать холодные компрессы или специальные патчи.7. Желтоватый цвет кожи и глазЧаще всего это изменение говорит о том, что в вашем организме скопилось слишком много вредных веществ. Иногда жёлтый цвет лица и глаз может быть следствием злоупотребления алкоголем. Также не лишним будет проверить состояние жёлчного пузыря, печени и поджелудочной железы и исключить вероятность гепатита, инфекционного мононуклеоза и вирусных инфекций.8. Поредевшие брови или ресницыЕсли поредевшие ресницы и брови сопровождаются сухостью кожи, усталостью, беспричинным увеличением веса и апатией, это может говорить о проблемах со здоровьем, обусловленных слабой активностью щитовидной железы. В таком случае советуем вам проконсультироваться с профильным специалистом и сдать анализ крови на уровень тиреоидных гормонов.Также данный симптом наблюдается и при различных авитаминозах, прежде всего дефиците витамина А, Е, Д, витаминов группы В, экземе и аутоиммунных патологиях.