«Молод душой»: 8 секретов вечной юности

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Мы заботимся о состоянии кожи и поддерживаем молодость тела всеми возможными способами. И при этом часто забываем, что заботиться о молодости духа не менее важно. Лицо без единой морщинки плохо сочетается с унылой и старой душой. Физическое старение — естественный процесс, духовное — вопрос выбора.А что выбираете вы?1. Следите за настроением. Поддерживайте в себе интерес к жизни, чаще улыбайтесь, будьте дружелюбны к людям независимо от их возраста. Общайтесь так, чтобы по выражению лица не читались скорбь, груз прожитых лет и напряженный рабочий график. Раз начав, вы вряд ли сможете остановиться, и позитивный настрой завладеет мозгом. И тогда вам уже не придется изображать радость, она будет искренней.2. Ведите себя не по возрасту. Иногда дурачиться и вести себя по-детски — это нормально и даже полезно не только для вас, но и для тех, кто вас окружает. Благодаря вам они тоже почувствуют себя моложе, а может, даже присоединяется к вашим «детсадовским» выходкам.3. Пробуйте новое. Хитроумные гаджеты, спреи кислотных цветов для челки, очки с оправой в форме бабочки… думаете, что слишком стары и серьезны для этого? Что ж, может, так и есть, но это не повод лишать себя позитивных эмоций от нового и забавного. Кстати, оно может оказаться полезным. Но чтобы это узнать, придется попробовать.4. Отдыхайте. Перестаньте жаловаться, что у вас ни на что нет времени и сил. Если хватает энергии на жалобы, значит, и на прогулку хватит, или на рыбалку, или на поход с детьми, а то и внуками, в тир или на каток. Можно и без детей: давно ли вы катались на колесе обозрения в одиночестве? Или ели сахарную вату с кем-то пополам? Суть маленьких развлечений в том, что они дают больше сил, чем вы на них тратите. И вы остаетесь в плюсе и еще и с отличным настроением.5. Избавьтесь от стресса. Легче сказать, чем сделать, но попробовать стоит. Знаете, что способствует старению? Стресс. Он старит лицо с помощью своих верных помощников — морщин и синяков под глазами. В борьбе со стрессом может помочь медитация, здоровый сон, терапия. Все, что поднимает настроение, делает вас более стрессоустойчивым.6. Ищите свой «кайф». Нет, речь не про наркотические вещества. Речь о чистых, насыщенных эмоциях. Вспомните, когда вы в прошлый раз испытывали небывалый подъем духа? Что поможет вновь испытать это? Поездка вдоль морского берега на мотоцикле, прыжок с тарзанки в воду? Влюбленность? Найдите что-то, что заставит ощутить жизнь каждой клеточкой тела.7. Ни о чем не жалейте. Не ждите подходящего случая или удобной возможности. Действуйте. Давно хотели купить многофункциональный кухонный комбайн? Купите его прямо сейчас. Сто лет мечтали попробовать странную живую и шевелящуюся еду в ресторане, дерзайте! Хотите выучить новый язык? Учите! Не откладывайте желания, даже те, которые кажутся ерундовыми, на неопределенное будущее, если вы можете воплотить их сегодня.8. Будьте здоровы. Если позаботитесь о физическом состоянии, тело дольше будет оставаться сильным и бодрым. И это скажется на душевном состоянии. Заваривайте вкусный зеленый чай, пейте больше воды, ешьте зелень и фрукты. Занимайтесь спортом, чаще бывайте на свежем воздухе. Эти банальные советы работают, и это на руку не только физическому здоровью. Не зря же говорят, что в здоровом теле — здоровый дух, верно?