Какие пляжи вреднее: галечные или песочные

По мнению западных ученых, пляжный песок представляет собой все же большую опасность, нежели галька – в нем скапливается значительное количество болезнетворных бактерий.Американские ученые обнаружили скрытую угрозуК выводу об опасности песка на пляжах пришли ученые американского Университета Северной Каролины, анализировавшие в лабораторных условиях образцы сыпучей консистенции, взятой с берегов нескольких озер США. В частности, в этом песке была обнаружена кишечная палочка – бактерия, способная «переселиться» к человеку, который только раз прилег на пляж. Научный сотрудник университета Крис Хини подтверждает, что очень многие отдыхающие подхватывали те или иные кишечные расстройства после того как развлечения ради закапывались в пляжный песок и потом не вымылись как следует.Проблема «скрытой песочной угрозы» на пляжах, считают американские специалисты, осложняется еще и тем, что в местах общего пользования на побережье санитарные врачи исследуют на наличие болезнетворных бактерий чаще всего лишь воду, а не прибрежный песок. Между тем концентрация заразы в нем может быть гораздо больше, чем в водоеме.Особенно внимательно нужно следить на песчаных пляжах за детьми, рекомендует Крис Хини: ребятня, лепя куличи и замки, может ненароком попробовать песок на вкус и болезнетворные бактерии проникнут в организм еще быстрее.Как считают российские врачи?Сравнивая песчаные и галечные пляжи по степени безопасности, один из ведущих отечественных курортологов, кандидат наук и доцент сочинского госуниверситета туризма и курортного дела В. М. Платонов делает выбор в пользу галечных. Но только если речь идет об опасности, связанной с контактами с отходами человеческой жизнедеятельности: скрытая угроза отечественных песчаных пляжей, по мнению известного псаммотерапевта, кроется прежде всего в перегнивших, зловонных и кишащих бактериями пищевых отходах, некогда закопанных в песок отдыхающими.Сюда следует добавить еще и разнообразные ТБО – банки, битое стекло и прочие травмоопасные предметы. Но главный «вред» песчаного пляжа, как считает В. М. Платонов, в том, что он… не природный массажист, как галька, по которой можно ходить, занимаясь Су-Джок-терапией – стимуляцией определенных точек на ногах, что, по мнению медиков, позволяет избавляться от ряда хронических заболеваний.Галька и песок: пользы больше, чем вредаНа самом деле, и песчаные, и галечные пляжи очень полезны для здоровья (разумеется, если данные территории предварительно тщательно исследованы специалистами на безопасность). Профессионально занимающийся псаммотерапией (лечением песком) на протяжении многих лет В. М. Платонов говорит о благотворном влиянии «песчаных ванн» для имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, обменом веществ, страдающих заболеваниями нервной системы и многими другими недугами. В свою очередь, массаж стоп галькой, по заверению В. М. Платонова, может способствовать излечению бронхиальной астмы и даже эпилепсии.Талассотерапевт (талассотерапия суть лечение морем) Андрей Ахундов, в свою очередь, по тем же основаниям подтверждает пользу от хождения босиком по гальке, а также рекомендует (с разрешения врача) попробовать на пляжах стоунтерапию (лечение горячими камнями). Ахундов утверждает, что если зарыться в пляжный (чистый, не заразный) песок по пояс, можно таким образом успешно бороться с остеохондрозом, простатитом и «женскими» болезнями.Кандидат наук врач-курортолог и физиотерапевт А. В. Петрова подтверждает, что в чистый пляжный песок полезно на несколько минут по пояс зарывать и детей, проделывая это в игровой форме. Песок при этом не должен быть слишком горячим. Эта процедура благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, функции почек.